台股主動式ETF水漲船高 00984A十月上旬單位數成長率居冠

台股第4季以來主動ETF交投動能不減，在AI前景樂觀帶動下明顯增溫。5檔台股主動型ETF中有二檔逆勢成長。其中，挾成長、高息雙主題的安聯台灣高息成長（00984A）10月上旬單位數成長率居冠、另一檔為主動野村臺灣優選。

台股主動型ETF不只交投增溫，受惠於輝達執行長黃仁勳樂觀看待AI模型推升運算需求，激勵台積電ADR、台股表現，推升台股再度刷新高，主動式台股ETF也水漲船高，盤點5檔台股主動ETF，近日股價亦相繼創下新高。而9日盤中創下新高，分別主動群益台灣強棒、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50。

據統計至9日，10月以來，台股五檔主被動式ETF單位數成長率為正者約有32檔、逾1%有五檔，包括：新光臺灣半導體30、國泰台灣領袖50、野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息、聯邦台精彩50；其中，野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息9月單位數成長率亦為9.75%、7.31%的正成長，持續吸睛。

法人表示，從觀察9月份台股主被動ETF單位數正成長率與10月上旬表現來看，凸顯台股在美股走強帶動下，加上10月有近40檔台股主被動ETF預計配息，具備成長、高息主題的ETF各擁優勢，因此交投逆勢增溫；主動安聯台灣高息近兩日成交量累積近5億元。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金施政廷表示，時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上27000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群投資價值亦逐步浮現；面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。

展望後市，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。