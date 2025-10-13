今天該買還賣股票？Ffaarr：是指數化投資的話…理性建議「什麼都不用做」

快訊

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
投資人討論台股可能下跌，Ffaarr提醒「指數化投資最重要的是紀律」。記者曾吉松／攝影
＊原文發文時間為10月12日

看FB或PTT很多地方都在討論，明天台股應該會下跌，要怎麼辦？要買？要賣？

我的建議呢？

理性的建議就是什麼都不用做。

說真的如果作指數化投資還要弄到常常關心市場漲跌，然後因此要做什麼事，那真的不划算。

因此，並不建議因為下跌所以特別做什麼。

假如明天本來就是你每個月的買進日，那很好，就按計劃買本來要買的配置，剛好跌了買起來心情應該不錯。

假如本來就沒有多的餘錢，或有餘錢，但明天本來沒有預計要買，也不建議特別改成明天買，你並沒有辦法預測明天是近期的低點還是高點。

當然，做指數化投資的人都知道，絕對不會是要賣出。

以上是從理性的角度，從感性的角度，假如你不小心知道明天會下跌，然後很在意這件事，手上剛好有餘錢，想要明天先買，也沒什麼問題，不要把本來並不打算投入的錢投入，或因此開你無法承受的槓桿就好。

有一種狀況可能非得要做什麼，就是像我一樣用期貨追蹤指數，然後有些現金放在銀行賺利息而不是放在保證金帳戶，然後又留得不夠多，那如果一次跌1000多點，是有可能要注意要不要補錢。（我自己通常是放可以至少跌2000多點的分量）期貨這點比較麻煩，所以我不會建議大家都用。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 指數

