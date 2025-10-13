九檔日股ETF滿堂彩 00951、00954今年來漲逾二成績效耀眼

2025年以來，日本央行政策維持溫和，日圓仍處相對偏弱區間，這對出口導向的日本半導體廠而言是顯著利多，激勵日股強勢走揚，帶動國內九檔日股ETF今年來全面大漲二位數，其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）、中信日本商社更大漲二成以上。

外資資金持續回流日本股市，上周外資爆買日股金額達約2.48兆日圓、刷新歷史新高，今年來外資買超日股的累計金額擴大至2.62兆日圓，激勵日經225指數近期頻創歷史新高。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，進入2025年4季，全球半導體產業正站在新一輪上升循環的起點。AI伺服器、高速運算、車用電子化與先進製程投資持續推升晶片需求，過去兩年經歷庫存調整與價格修正的半導體鏈條，正逐步回歸健康水準。

國內日股ETF績效表現

而在這一波全球半導體復甦潮中，「日本」扮演的角色正在悄然改變，不再只是供應鏈中的配角，而是高階設備、材料與車用晶片等關鍵環節的核心推手，也是今年以來日本半導體相關ETF股價特別強勢的原因。

台新日本半導體ETF研究團隊表示，根據市調機構預估，2025下半年全球晶片銷售年增率將由今年的個位數成長，轉為2026年可能超過15%，記憶體與AI加速器是主要動能來源。

由於設備與材料的營收通常落後資本支出約一至兩季，因此日本廠商的業績高峰，可望出現在第4季至2026年第1季。同時，日本政府近年積極推動「半導體復興戰略」，提供數千億日圓補助吸引外資投資。

台積電熊本二廠、Rapidus先進製程研發中心、Micron廣島廠的先進記憶體投資，皆將在2025年底至2026年陸續進入量產期，直接帶動上游材料與設備需求。這些實體投資的落地，使日本半導體市場具備「結構性支撐＋周期性回升」的雙重優勢，中長期漲升行情看俏。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜指出，高市早苗從經濟安保角度出發，曾表示有必要對AI及半導體領域進行戰略性集中投資以強化日本的技術力與國際競爭力。

市場在期待政策支援、投資擴大的展望下，對日本半導體產業後市相當看好，建議投資人可透過相關ETF如中信日本半導體，掌握AI發展趨勢+政策支持+技術護城河帶動的日本半導體成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。