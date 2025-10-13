台股高股息ETF抗亂流 兼顧防禦與收益可適度配置

美中關係再度惡化，使得全球股市將再波動加劇。雖然AI產業仍為市場焦點，但投信建議，投資人可在投資組合中適度配置高股息ETF，在市場波動期間兼顧防禦與收益。

台股無懼國慶連假壓力，10月9日收盤再創歷史新高，展現市場強勁動能。展望2025年第4季，法人普遍預期台股短期可能面臨高檔震盪與回檔整理，但年底前仍有年終作帳與資金行情支撐，市場動能不容小覷。

AI產業仍為市場焦點，尤其AI伺服器供應鏈如晶片代工、電源供應器、散熱模組等，持續受惠全球資本支出擴張。

今年來台股月配息ETF受益人數

在此背景下，投信建議投資人可在投資組合中適度配置高股息ETF。高息股具備息收保護特性，在市場波動期間能兼顧防禦與收益，有助於平衡整體投資組合波動，穩健因應多變的投資環境。

富邦特選高股息30ETF（00900）經理人黃煜翔表示，根據國發會公布的8月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，顯示景氣略有回溫。

展望未來，隨著AI等新興科技應用持續推展，科技新品備貨動能升溫，加上各國政府與企業積極布局AI基礎設施與資料中心，預期將持續帶動出口成長。

在投資方面，AI需求推動相關供應鏈擴廠，加上國際指標性企業陸續來台設立研發中心，以及政府擴編明年度公共建設與科技發展預算，皆有助於維持國內投資動能，有望支撐Q4行情。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻表示，ROE是衡量企業經營效率的關鍵指標，高ROE企業往往具備良好的競爭優勢與獲利穩定性，該ETF透過ROE大於1的選股條件，能夠篩選出兼具成長潛力與配息能力的優質標的。

儘管近期金管會祭出配息新規定，高股息ETF持有一籃子的好公司，仍值得民眾定期定額投資。如金融保險業在利率環境及財管業務雙重推動下，獲利基礎逐步改善；半導體產業雖面臨資本支出壓力，但AI應用需求持續擴張，中長期前景仍值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。