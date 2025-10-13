台股高股息ETF抗亂流 兼顧防禦與收益可適度配置

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美中關係再度惡化，使得全球股市將再波動加劇。雖然AI產業仍為市場焦點，但投信建議，投資人可在投資組合中適度配置高股息ETF，在市場波動期間兼顧防禦與收益。

台股無懼國慶連假壓力，10月9日收盤再創歷史新高，展現市場強勁動能。展望2025年第4季，法人普遍預期台股短期可能面臨高檔震盪與回檔整理，但年底前仍有年終作帳與資金行情支撐，市場動能不容小覷。

AI產業仍為市場焦點，尤其AI伺服器供應鏈如晶片代工、電源供應器、散熱模組等，持續受惠全球資本支出擴張。

今年來台股月配息ETF受益人數
今年來台股月配息ETF受益人數

在此背景下，投信建議投資人可在投資組合中適度配置高股息ETF。高息股具備息收保護特性，在市場波動期間能兼顧防禦與收益，有助於平衡整體投資組合波動，穩健因應多變的投資環境。

富邦特選高股息30ETF（00900）經理人黃煜翔表示，根據國發會公布的8月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，顯示景氣略有回溫。

展望未來，隨著AI等新興科技應用持續推展，科技新品備貨動能升溫，加上各國政府與企業積極布局AI基礎設施與資料中心，預期將持續帶動出口成長。

在投資方面，AI需求推動相關供應鏈擴廠，加上國際指標性企業陸續來台設立研發中心，以及政府擴編明年度公共建設與科技發展預算，皆有助於維持國內投資動能，有望支撐Q4行情。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻表示，ROE是衡量企業經營效率的關鍵指標，高ROE企業往往具備良好的競爭優勢與獲利穩定性，該ETF透過ROE大於1的選股條件，能夠篩選出兼具成長潛力與配息能力的優質標的。

儘管近期金管會祭出配息新規定，高股息ETF持有一籃子的好公司，仍值得民眾定期定額投資。如金融保險業在利率環境及財管業務雙重推動下，獲利基礎逐步改善；半導體產業雖面臨資本支出壓力，但AI應用需求持續擴張，中長期前景仍值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 AI

延伸閱讀

股海大贏家！銀行業8月帳上賺逾4300億元攀峰 撐淨值穩配息

台股恐跌1600點？散戶反向喊「全力做多」信心爆棚

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣」

相關新聞

九檔日股ETF滿堂彩 00951、00954今年來漲逾二成績效耀眼

2025年以來，日本央行政策維持溫和，日圓仍處相對偏弱區間，這對出口導向的日本半導體廠而言是顯著利多，激勵日股強勢走揚，...

台股高股息ETF抗亂流 兼顧防禦與收益可適度配置

美中關係再度惡化，使得全球股市將再波動加劇。雖然AI產業仍為市場焦點，但投信建議，投資人可在投資組合中適度配置高股息ET...

美國擬自11月起對中國大舉加稅 黃金、反向 ETF 將成避風港

美國擬自11月起對中國大舉加稅100%，市場避險情緒飆高，台股明（13）日無法避免衝擊，投資人急尋市場震盪下的投資標的。...

美中再度緊張、費半大跌6% 這類「無稅」ETF 是台股最佳避風港

美國總統川普批評北京當局採取敵對貿易行為，威脅對中國商品祭出「大規模」關稅，美股10日賣壓出籠，四大指數下跌超過1.9%...

他定期定額買0050「還要買台積電？」 內行人曝實用建議

不少人都會以「定期定額」方式來投資，一名網友分享，自己長期都有定期定額投資0050，考量到台積電在成分股中的權重已高達五成左右，好奇是否要額外投資台積電？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

美日台股ETF 10月有甜頭

聯準會（Fed）9月宣布降息1碼，為今年首次降息，且據聯準會會議紀錄顯示官員傾向今年再次採取寬鬆政策，Fed Watch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。