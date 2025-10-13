櫃買債券ETF 打創新牌

櫃買中心自2018年起，債券ETF資產規模穩居亞洲第一，截至今年9月底，債券ETF商品總計94檔，涵蓋公債、投資等級、非投資等級、新興市場及多種期限結構等類型，已建構完整產品線。

隨全球金融市場快速變動，投資人對於資產配置的需求也更加多元，在此趨勢下，櫃買中心今年率先推出兩檔主動式債券ETF與一檔被動式多資產ETF，積極展現商品創新成果。

櫃買中心表示，主動式ETF突破過往僅追蹤指數的設計，由專業投資團隊依據市場環境與研究判斷進行操作，力求爭取超額報酬。以主動式債券ETF為例，在利率頻繁波動及經濟不確定性升高的環境下，能發揮即時調整存續期間及債券部位的優勢，降低利率變動或信用風險變化帶來的風險。

被動式多資產ETF則透過股票及債券的配置，兼顧成長與防禦功能，分散風險並追求穩健收益。

當股市上漲時，股票部位可提供成長動能；股市回檔時，債券部位則有助於降低波動，適合新手投資人、無暇自行調整投資組合的族群，或進行長期資產配置的投資人。

今年8月上櫃的聯博投信「主動聯博投等入息（00980D）」為主動式投資等級債券ETF，主要投資於成熟市場的投資等級企業債券，並適度配置非投資等級企業債券，適合追求穩定現金流的投資人。

9月上櫃的中信投信「主動中信非投等債」則以成熟市場非投資等級BB-B級公司債為核心，風險較高但殖利率亦較優厚，適合尋求投資債券之潛在收益且能承受較高風險之投資人。

相較於被動式ETF，主動式ETF基金經理人能透過靈活選債策略，挑選出具投資價值的債券，提升整體ETF報酬並控制違約風險。此外，凱基投信於8月15日推出的「平衡凱基美國TOP」，係追蹤NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，維持70%美國股票與30%美國債券的固定比例，兼顧成長潛力與收益穩定。

櫃買中心提醒投資人，主動式ETF績效受投資團隊判斷影響，若判斷失準，表現可能低於預期。建議投資人應審慎評估自身風險承受度，妥善配置資產。而投資人在持有ETF期間，也應注意市場動態及ETF市價與淨值間的折溢價狀況，適時了解及追蹤市場與資產風險之變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。