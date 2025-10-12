富邦三檔ESG 50 ETF 10月14日掛牌上市

臺灣證券交易所持續致力於推動亞資中心多元產品政策，即將於今(2025)年10月14日迎來首兩檔上市主動式債券ETF掛牌，象徵我國上市ETF市場邁入「主動×固定收益」的新里程碑。證交所表示，由富邦投信募集發行富邦優選收益傘型證券投資信託基金之富邦環球動態入息投資級債主動式ETF（00982D）及富邦優選收益傘型證券投資信託基金之富邦環球複合優選收益債主動式ETF（00983D）受益憑證，將自10月14日起正式掛牌上市，另被動式富邦淨零ESG50 ETF（009809）亦於同日上市，三檔ETF並得辦理融資融券。

證交所表示，根據富邦投信送件資料內容，富邦環球動態入息投資級債主動式ETF聚焦投資於投資等級美元公司債，透過主動判斷進行債券配置、篩選及動態存續期間管理，建構追求穩健息收的投資組合，其投資策略整合債券投資三大風險考量，包含利率風險、信用風險與流動性風險，並結合總體經濟研究及量化指標觀察，形成債券殖利率走勢判斷，積極應對利率風險，動態調整投資組合的加權平均存續期間，以追求債券長期投資價值；富邦環球複合優選收益債主動式ETF主要投資於投資等級美元公司債，並適度投資非投資等級債券追求合理風險溢酬，透過主動判斷進行債券配置、篩選及存續期間管理，並結合總體經濟研究及量化指標觀察，適時針對利率風險調整投資組合的加權平均存續期間，以建構債券投資組合。

相較傳統被動式債券ETF，主動策略可依利率循環與信用環境，靈活調整存續期間與持債結構，強化利率、信用與流動性等風險管理，為投資人提供更具韌性的固定收益配置工具。此兩檔商品的推出，不僅強化我國ETF產品線，更可望吸引新資金進入ETF市場，進一步促進我國資本市場健全發展。

同日，被動式ETF的富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF亦將掛牌上市，並得辦理融資融券。該ETF標的指數S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數，由S&P臺灣中大型股指數中篩選成分股，對於涉及特定商業活動、違反聯合國全球盟約(UNGC)原則及ESG爭議之公司設有排除規則，並進行獲利與股息發放等條件篩選，指數加權策略旨在應用最適化模型以最小化成分股權重與母指數權重間之差異，以符合各種減碳與股息收益率等指定目標，最終選出50檔股票。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達197檔(含被動式ETF 188檔及主動式ETF 9檔)。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。