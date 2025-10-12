這檔ETF卡位人形機器人與智能車 雙軌產業趨勢

全球科技巨擘特斯拉揭示公司願景「宏圖計畫第四篇章」，正式宣告人形機器人Optimus將成為企業未來價值核心，預估貢獻高達市值八成。這場由AI驅動的機器人革命，正快速改寫全球產業版圖，也為投資人帶來前所未有的兆元級機會。摩根士丹利（大摩）最新報告更指出，人形機器人市場正邁入「iPhone時刻」，預估到2050年全球產值將突破5兆美元，保有量更將激增至10.2億台。從家庭助手到工業生產，機器人將全面滲透人類生活，成為繼智慧手機之後的下一個顛覆性科技。

在這場全球競賽中，台灣供應鏈的重要性日益凸顯。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直言，台灣在感測模組、馬達、晶片、控制系統等領域擁有完整技術鏈，是機器人產業的「隱形冠軍」。鴻海（2317）與東元電機（1504）合作切入馬達驅動技術，更加強台灣在全球供應鏈的領導地位。值得留意，未來不論Optimus還是其他人形機器人品牌走進千家萬戶，都需將仰賴台灣核心零組件，從晶片運算到馬達關節，全面參與產業升級。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）基金研究團隊表示，投資人可關注這趨勢，掌握雙軌產業成長的投資工具。00901正是最佳選擇。該ETF橫跨晶片、感測、通訊、製造領域，涵蓋台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海、台達電（2308）、廣達（2382）等台灣科技龍頭。由於人形機器人與智能車產業的供應鏈高度重疊，投資00901就相當於卡位兩大爆發力最強的未來科技。

市場普遍預期第4季台股有望再創新高，而00901將持續受惠於機器人與AI應用擴張，帶動供應鏈需求全面復甦。回顧歷史經驗，當年iPhone改變世界，台灣供應鏈股價隨之翻倍。現今，人形機器人即將迎來屬於自己的iPhone 時刻，00901正站在風口浪尖，為投資人開啟下一波科技紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。