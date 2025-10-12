台日跨境連結式ETF 規模成長迅速

台灣ETF市場除在國內成長快速外，由國泰投信與野村投信將台股ETF引進日本所發行的連結式ETF，規模也快速成長，深受日本投資人青睞，亦為另類的台灣之光！國泰投信攜手日本大和資產管理公司於今(2025)年9月12日在東京證券交易所掛牌的ETF(iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，東證所代碼：413A)，連結上市國泰台灣科技龍頭ETF（00881），截至10月7日，資產規模增加4.15億日圓，成長幅度高達275%；另外，由台灣野村投信攜手日本野村資產管理公司於9月18日在東京證券交易所掛牌的ETF(NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund，東證所代碼：412A)，連結上市野村臺灣新科技50 ETF（00935），截至10月7日，資產規模增加15.98億日圓，成長幅度亦高達540%，充分展現日本投資人對台股的高度興趣。

證交所表示，日本ETF上市掛牌係採種子基金模式，故一開始上市時規模通常不大，上市後隨市場情形，逐步發展。這兩檔連結台股的ETF在日本上市後的規模成長迅速，深受日本投資人歡迎，顯示跨境合作已有良好開端，後續發展值得期待。這兩檔商品皆以台灣科技類股為主，將台灣高科技產業的優勢帶入日本市場，突顯臺灣作為「智慧科技島」的特色。證交所也將持續協助業者推廣台股ETF至海外市場發展。

同時，由野村投信在台發行的連結式ETF野村日本東證ETF（009812），連結日本東京證券交易所NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金(東證所代碼：1306)規模亦穩健成長。自9月18日掛牌後，截至10月7日規模已成長逾90%，成為台灣投資人布局日本股市便捷的投資管道之一，顯示台灣投資人對日本股市及跨境連結式ETF亦展現高度興趣。

證交所表示，台日兩地跨境連結式ETF規模的持續成長，驗證「打造亞洲資產管理中心」政策下的國際合作成效。台日跨境連結式ETF相互掛牌，不僅為兩地投資人提供更多元的跨國資產配置工具，也深化台日雙邊金融互信、合作升溫，為國內投信業者拓展海外市場、提升國際競爭力創造新契機。展望未來，證交所將持續配合主管機關政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲金融市場中，發揮更大影響力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。