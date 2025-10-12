台股雲霄飛車再起 法人：00922這數字引關注

雙十前後台股走勢恐如洗三溫暖，國泰投信表示，縱使短線指數出現動搖仍可長線布局，帶動聚焦大公司的市值型ETF表現，截至9月底，國泰台灣領袖50（00922）今(2025)年以來報酬率達15.52%，在近三、六個月、一年、二年報酬率分別為17.97%、28.41%、22.81%及75.08%，自除息公告後，單周受益人增加超過4,300人，人氣飆漲。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，AI題材持續看旺，加上美國降息循環續行，根據FedWatch公告，10月底降息1碼機率仍高達90%以上，短期有助銀行資金成本降低，中長期寬鬆政策有望刺激商業融資環境，推動業務持續成長，在類股輪動下，金融股在第4季有望迎接補漲行情，更凸顯台股投資價值。投資人若想捕捉完整的台股成長契機，則可善用00922來布局；00922具有股價親民、緊追大盤二優勢，適合剛起步的小資族每月以定期定額方式投資台股。近期00922即將除息，在10月17日前買進即可參與本次配息，有望先領息收、後搶進資本利得。

蘇鼎宇指出，成分股篩選上，00922透過近四季的EPS表現來剔除虧損企業，精選出50檔具備大市值且流動性良好的領袖級台股企業，幫助投資人更能直接參與優質企業的成長；00922與台灣加權報酬指數相關係數達0.99，更能緊追大盤走勢，亦是全台首檔提升台積電（2330）權重的市值型ETF；截止至10月7日，基金最大成分股台積電持有比重達41.69%，和傳統市值型ETF持有過高單一持股相比，00922在成分股配置上不僅能卡位台積電龐大商機，更能有效捕捉一眾「護國群山」表現，在避免單一持股過高風險下亦能追逐報酬表現。

00922截至10月3日，基金規模達新台幣345億元，今年以來成長幅度逾七成，受益人數達13.4萬人，並成功躋身證交所ETF定期定額排行榜，為全台規模第3大的市值型ETF，展現高度人氣與流動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。