債市擴大流入 國泰投信：留意股市漲多回檔、股債宜平衡配置

國泰投信提醒，台股面臨漲多回檔壓力，投資人應適度調整資金配置，在股市高檔震盪時將部分資金轉進債市，鎖定息收機會，如近期已公告第4季預估配息的國泰投資級公司債ETF（00725B）10月20日即將除息，10月17日為最後買進日。

00725B基金經理人李育齡提到，該基金追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，聚焦信評BBB級的美元投資級債券，具備低違約性、風險較低之優點，且落實產業分散，以通訊、能源、科技、醫療保健等為主，能有效降低單一產業風險，截至10月3日，基金規模突破1340億元。此外，00725B在10月9日收盤價為35.62元，相較一年前的10月9日38.83元便宜許多，顯示在降息趨勢下，仍有機會迎來上漲空間。

根據金管會統計，2025年7月金融三業（銀行、保險、證券）合計回補債券達2,294億元，是自今年3月以來首度出現大規模增持，反映機構法人對債券資產的信心回升，散戶愛買的國內ETF亦呈現類似趨勢，第3季資金回流債券ETF，其中以投資等級債ETF淨流入最多，說明市場對長期息收與防禦資產的需求升溫。

00725B經理人李育齡分析債市展望，目前美國聯邦政府因預算協商破局陷入停擺，使得官方經濟數據發布暫時中斷，投資人只能依賴ADP就業報告來觀察勞動市場動向，美國9月ADP就業人數減少3.2萬人，創下逾兩年半以來新低，且遠低於市場預期，加上雖ISM製造業指數稍有改善小幅回升至49.1，但已連續第七個月處於萎縮區間。疲弱的就業數據與製造業動能略微不足，進一步強化市場對聯準會維持寬鬆政策的預期。

00725B經理人李育齡進一步說明，9月美國聯準會公布最新「點陣圖」，顯示2025年降息預期由原本的2碼上修為3碼，且2026年仍維持降息1碼的幅度，因債券價格與利率呈反向關係，降息循環啟動時，債券價格有望上漲，出現資本利得空間，投資人可把握逢低買進策略，每逢下跌即小部分加碼，逐步累積ETF張數，優先卡位，能有機會同時收取票息，享受未來的潛在價差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。