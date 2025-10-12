美國擬自11月起對中國大舉加稅 黃金、反向 ETF 將成避風港

美國擬自11月起對中國大舉加稅100%，市場避險情緒飆高，台股明（13）日無法避免衝擊，投資人急尋市場震盪下的投資標的。法人建議，可留意黃金、反向兩大類ETF的布局機會。

受到美中貿易紛爭再起影響，黃金湧現避險買盤，金價10日突破每英兩4,000美元，法人認為，黃金不僅是短線資金避風港，且有多項利多撐腰，包括各國央行增持黃金超越債券、地緣政治風險等，皆為黃金長線強勢的底氣。

目前各大投行十分看好金價表現，高盛表示若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，理論上金價將上漲至5,000美元；摩根大通則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價將上看6,000美元。

全球最大避險基金橋水創辦人達里歐，也認為目前債券已經漸失去避險功能，黃金表現更好，應該把15%資金配置在黃金；新債王岡拉克也認為應該將黃金加入資產配置，「黃金25%的配比並不過份，這是一種保險策略。」

法人指出，如全球資金持續加碼將再推升黃金漲勢，國內最佳投資管道為黃金ETF，可留意期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2。

另一方面，若手中有大部位的投資人則可以留意適時配置反向ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。