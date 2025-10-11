他定期定額買0050「還要買台積電？」 內行人曝實用建議

不少人都會以「定期定額」方式來投資，一名網友分享，自己長期都有定期定額投資0050，考量到台積電在成分股中的權重已高達五成左右，好奇是否要額外投資台積電？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「定期定額0050 vs 台積電」為題，指出自己每月投入約3萬元定期定額買0050，發現成分股中，台積電佔了五成，好奇發問「大家還會再買台積電嗎？還是直接定期定額台積電呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「支持買台積電，0050占比台積電很高，說分散也沒到多分散，不如買個股漲更爽」、「台積電定期定額也是很香的啊」、「怕輸買0050，不怕虧選台積電」、「能夠長抱絕對單押台積電」、「0050會調整成分股，假如台積電沒落被移出0050，你完全不受影響」、「支持買台積電，0050佔比台積電很高，說分散也沒到多分散，不如買個股漲更爽」。

此外，也有網友建議「都買啊，台積電漲幅通常勝過0050，但回彈的時候也跌得更深，而且一張也比較貴」、「ETF分散風險遠高於個股，現在是AI股原年，兩者都能買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。