美日台股ETF 10月有甜頭

聯準會（Fed）9月宣布降息1碼，為今年首次降息，且據聯準會會議紀錄顯示官員傾向今年再次採取寬鬆政策，Fed Watch最新數據，10月降息機率達92.5%，主要股市紛紛上演資金行情。法人認為，投資人可持續留意美股、台股、日股等三大類ETF，透過拉回逢低或是定期定額方式參與。

展望美股後市，國泰北美科技（00770）經理人林淑娟表示，輝達執行長黃仁勳稱AI推理需求將迎來「十億倍」的爆炸式成長，並強調AI已是下一場工業革命。OpenAI總裁Greg Brockman也提出，為實現「永線上、永工作」的AI未來，全球可能需要高達100億個GPU或同等算力。

隨著AI大模型需求爆發，全球科技巨頭如微軟、Google、Meta與亞馬遜預計2025年資本支出將達3,510億美元，AI競賽將持續帶旺市場，下一步就是AI應用軟體推出的爆發期，值得關注相關ETF。而國泰北美科技以軟體類股為主，股價自今年低點35元，截至目前已反彈超過20元，來到55元，已走在軟體應用落地的道路上，後市可期。

中國信託投信基金經理人王建武表示，根據花旗預估，全球AI基礎設施資本支出將自2023年的1,340億美元，躍升至2029年的逾2.1兆美元。而根據美國銀行（BOA）統計，2025年以來全球股票資金流入高達1,985億美元，其中科技與美股板塊貢獻最多。

王建武指出，當降息環境帶動資金回流風險資產、AI投資進入高速成長階段時，以輝達、微軟等為首的大型科技公司，具備全球最強的EPS成長動能與自由現金流優勢，有望持續引領美股向上，投資人可以透過相關美股ETF如中信美國創新科技（009801），掌握這波科技創新帶來的成長紅利。

台股部分，中國信託投信表示，展望第4季資本市場，AI相關題材不斷，如PCB、CPO、記憶體漲價題材，都持續吸引資金湧入，題材輪動健康，顯示台股可望仍由AI與半導體領軍。

中信小資高價30近半年市價飆漲88.4%，表現高居台股主、被動ETF最強，其成分股包含各領域龍頭，如晶圓代工台積電、網通股王智邦、銅箔基板龍頭台光電，散熱龍頭奇鋐，以及ASIC的世芯，今年以來股價表現都很不錯，也反映在績效上。

預期第4季，台股可望震盪向上，投資人可以透過相關ETF布局，掌握這波旺季行情。

至於日股市場，高市早苗當選自民黨總裁，有望成為首位女首相，而「早苗經濟學」主張擴張性財政政策，透過刺激支出推動經濟成長，並聚焦於經濟安全與高科技產業發展，被普遍視為安倍經濟學的繼承與深化版本，而與安倍經濟學以民間企業為增長主角的「第三支箭」相比，早苗經濟學更強調政府在戰略產業中的主導地位，也就是政府必須戰略性投入資金支持半導體、AI等對國家競爭力至關重要的尖端產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。