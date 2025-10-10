五檔主動式ETF 創高價

近日台股表現氣勢如虹，昨（9）日加權指數上漲238點，收在27,301點，再度改寫收盤新高，推升台股ETF績效跟著水漲船高，其中，五檔主動式台股ETF同步寫下歷史收盤新高紀錄。

以近一周績效來看，主動群益台灣強棒（00982A）上漲2.8%表現最佳，主動野村台灣50（00985A）、主動統一台股增長（00981A）也有超過2.5%的漲幅。

群益投信台股ETF研究團隊指出，近一個月以來，加權指數延續強勁的多頭走勢，並數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡，儘管過程中電子股一度漲勢暫歇，但低基期族群也為股市帶來支撐。

後市來看，在資金輪動快速下，台股在創新高後可能面臨獲利調節壓力，也更加突顯靈活選股、彈性調整部位的重要性，建議投資人可運用主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，從目前台股盤勢與產業趨勢來看，投資仍可採取積極但謹慎的策略，以掌握投資契機並留意市況變化。

在產業布局方面，全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT與AI應用仍極具競爭優勢，可分批布局中長線成長動能佳的標的。

包括伺服器、ASIC、散熱等族群可留意，非電產業則可留意降息受惠的金融，以及紡織、生技等龍頭股表現。

野村投信則分析，近來市場目光聚焦在輝達新一代Rubin系列AI晶片10月試產，明年第2季正式量產，相較現行的Blackwell系列，Rubin在效能與功耗方面皆有顯著提升，對資料中心的電力供應與散熱設計提出更高挑戰。

另外，輝達與OpenAI的千億美元合作案，將共同建設總容量達10GW的AI資料中心，預計使用400萬至500萬顆Nvidia最新Rubin系列AI晶片。

台灣做為Rubin伺服器供應鏈的核心角色，包含先進製程晶片、封裝與測試、CCL／PCB、電源管理、散熱等領域，隨著AI資料中心大規模擴建，台灣AI供應鏈具備技術優勢，將持續高速成長。在此波高波動、高選股難度的市場環境中，主動式ETF展現靈活調整優勢，對長期投資人將更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。