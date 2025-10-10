三檔ETF 規模增逾千億元

在AI需求持續強勁、聯準會（Fed）降息等帶動下，主要股市頻頻改寫新高，助攻ETF規模成長，根據CMoney統計至9日，共計有13檔ETF今年規模增加金額超過百億元，其中，元大台灣50（0050）、元大高股息以及群益台灣精選高息台股ETF三雄增加逾千億元。

受惠於權值股領軍上攻、分割帶動投資熱度加溫，元大台灣50增加今年來規模增加超過3,500億元，高達3,556.36億元，成為增加最多一檔；此外，高股息ETF也仍有一定的市場熱度，元大高股息今年來增加1,468.83億元、群益台灣精選高息也增加1,131.09億元。

今年以來規模增加超過百億元的台股ETF還有富邦台50增888.74億元、國泰永續高股息805.51億元、元大台灣高息低波317.69億元、國泰台灣領袖50增185.33億元、大華優利高填息30增175.69億元、國泰台灣科技龍頭112.24億元。

至於債券ETF，群益優選非投等債增218.85億元、凱基A級公司債增199.79億元、國泰10Y+金融債則增108.76億元；海外股唯一一檔則是富邦NASDAQ 130.14億元。

輝達執行長黃仁勳接受採訪強調AI晶片需求強勁，Fed會議記錄呈現鴿聲唱起，推升後續降息預期，台股9日由權值股領軍攻上27,463點盤中新高，台灣作為AI供應鏈上的重要角色，主要權值股已優先受惠，代表的元大台灣50同步刷下61.95元新高紀錄，6月分割以來股價大漲逾三成。

觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾兩成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。