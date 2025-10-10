全球主題型ETF 犀利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在利多一波接一波帶動下，全球股市看回不回，根據CMoney截至9日的統計，25檔全球主題股ETF今年來表現，前十強漲幅皆逾兩成，而國防、衛星、數位支付三大主題更是漲勢凌厲，飆漲超過五成。

今年市價頻頻改寫新高的全球股票ETF包含元大航太防衛科技（00965）、第一金太空衛星、國泰數位支付服務，三檔今年以來累計漲幅高達58.1%、57.8%、54.6%，表現相當強勢。

至於漲幅超過兩成的ETF依序還有FT潔淨能源、富邦ESG綠色電力、中信電池及儲能、國泰智能電動車、元大全球5G、元大全球AI、中信上游半導體。

法人分析，今年以來地緣政治衝突不斷，各國積極擴充軍備需求，再加上川普將軍備輸出作為關稅談判貿易手段之一，以及第4季起進入國防預算審核期潛在利多下，帶動國防相關概念股表現亮眼；AI部分，其應用需求落地，技術發展持續擴張，搭配到軍備技術更新，使AI、軍工雙吃的元大航太防衛科技今年以來績效亮眼。

這波利多預計將持續至2026年，隨著各國推進新年度國防預算立法程序，以及10月下旬將進入財報季，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球國防航太類股延續上漲動能。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，近期比特幣穩步站穩12萬美元，市占率卻從65%降至60%，市場呈現「慢牛」格局，主因有資金部分轉向以太幣等競爭幣種，不過，在比特幣挖礦獎勵減半後，供給面偏緊，依然支撐價格上行。

同時，AI商機爆發也促使原本專注挖礦的企業轉型，將既有電力與資料中心資源投入算力出租業務，成為AI訓練與推理的基礎設施供應者，這些「AI算力出租概念股」成為最受矚目的焦點。

第一金太空衛星經理人曾萬勝說明，近期太空衛星ETF成分股好消息不斷，火箭衛星發射、商用化合作，及取得政府合約等，利多頻創也激勵不少個股股價創高。而中長期來說，政策、國防、電信等三大支撐力，形成中長期股價推升動能。

