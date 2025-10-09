快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

台股漲不停 安聯：納入具成長搭配高息主題 多策略靈活掌握輪動機會

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安聯投信表示，面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。圖／本報資料照片
安聯投信表示，面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。圖／本報資料照片

台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，站穩2萬7000點關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群投資價值也逐步浮現；安聯投信表示，面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。

台股大盤今天上漲238點，指數收在2萬7301.92點、續創新高；其中權王台積電上漲25元，收1440元，創收盤新高；台股周線連7紅，上漲540點。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）經理人施政廷表示，進入第四季，AI絕對是第四季最重要的投資主軸，且為三到五年結構性成長趨勢，尤其是伺服器供應鏈，出貨量呈現爆炸性成長；根據預估2025全年約2.5萬台，2026年預估將達到5-7萬台，增添長期潛在成長動能。

施政廷表示，晶圓代工相關供應鏈，同樣受惠AI對於先進製程需求大幅提升，因符合高階GPU的Good Die (裸晶粒)僅約20-30%，每次線寬微縮都有望帶來約兩至三成單價漲幅而深具成長潛力；其他長期受惠的還包括電源相關因技術升級有望帶來單瓦售價(ASP)暴增、散熱相關族群，以及高階PCB高階多層板等。

不過，施政廷也說，雖然AI很熱，但傳統消費性電子也不能忽視，尤其第四季有一些正面訊號，像是價值低波動與基本面上修的消費性電子或許有機會表現；此次蘋果新機備貨量上看1億台，值得關注。考量蘋果供應鏈評價已相對合理，第四季如果銷售超預期，相關族群有望享有「成長」「價值」的雙重優勢。

非電族群部分，施政廷表示，2026世足賽題材提前布局很多投資人可能沒注意到，2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥舉辦，這是個值得注意的題材，相關傳產有機會雨露均霑；金融股在第四季扮演也有望扮演「穩定器」角色。

在投資建議上，施政廷表示，台股從第三季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第四季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI 00984A主動安聯台灣高息

延伸閱讀

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

大修正該買什麼？他想開兩倍槓桿 網勸首選「台積電、台股正2」

相關新聞

「小台積」0052確定1拆7！一張4萬元有找 最後交易日是這天

有「小台積」之稱的富邦科技（0052） ，於今年8月初正式啟動分割計畫，並於9月25日以書面方式召開受益人會議。最終以贊...

0050股價再創高峰！刷下61.95元新紀錄 分割以來漲逾三成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受採訪強調AI晶片需求強勁，聯準會會議記錄呈現鴿聲唱起，推升後續降息預期，台股9日由權...

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

近期台積電股價強勢突破1400元大關，成功推升台股指數攻上27000點歷史新高，展現台股強勁動能。然而在市值型ETF領域，法人資金流向卻呈分化趨勢。根據10月8日最新數據，國民ETF元大台灣50（00

無腦0050「笑而不語」…006208、00646三檔共賺60多萬！他：不要猜高低點

一名網友在PTT股板分享對帳單心得，貼出自己持有的ETF組合，強調長期投資勝於短線進出。原PO表示，「就穩穩放在市場持續加碼，每年1月1日動態提領4%犒賞自己就好，剩下96%繼續放著，20年後你會感謝

台積電（2330）權重過高？0050遭質疑「太集中」…00922貼大盤更近台股真實結構

近期市場再度熱議元大台灣50（0050）是否「過度集中」於台積電。據股添樂 股市新觀點影音內容指出，0050目前持有台積電比重高達61%，引發部分投資人質疑「與其買ETF，不如直接買台積電」。

現在買0050來得及？網曝「高點買進006208仍賺」：要拉長持有時間

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點，驚險守住2萬7千關。一名網友在PTT發文詢問，自己在2025年一路空手，直到今日台股回檔1%才考慮是否進場買進ETF 0050，並好奇現在是否還來得及。此問題立刻引來大批網友回應，討論焦點圍繞在「長期投資策略」與「進場時機」之間，有人直言「0050不用看價格，買就對了」，也有人反諷「你進場就跌，你不買就漲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。