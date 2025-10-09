快訊

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

聯合新聞網／ 綜合報導
0050近月遭法人賣超34萬張，外資出脫最重；反觀00905、00888獲法人資金加碼，分散度高、入手門檻低成焦點。中央社
近期台積電股價強勢突破1400元大關，成功推升台股指數攻上27000點歷史新高，展現台股強勁動能。然而在市值型ETF領域，法人資金流向卻呈分化趨勢。根據10月8日最新數據，國民ETF元大台灣50（0050）近一個月遭法人賣超34.2萬張，但「銅板價」ETF永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905）卻分別獲得買超8854張、7833張，顯示「銅板價」ETF已成為現階段法人眼中攻守兼備的好標地。

儘管0050規模已逾7700億元，穩居台股ETF龍頭地位，但近期法人賣壓不小。數據顯示，近一個月三大法人聯手賣超高達34.6萬張，其中外資出脫24.8萬張最為兇猛，自營商也同步減碼9.39萬張，投信雖僅小幅調節，但整體賣壓仍相當沉重。

市場人士分析，法人大舉出脫0050，主要反映外資在台股創高後選擇落袋為安的獲利了結心態。自營商與投信同步減碼，更凸顯法人對高度集中持股的市值型ETF採取謹慎調節策略，尤其0050台積電持股比重高達6成，單一個股風險過度集中成為法人最大考量。

與0050形成強烈對比，00923、00888、00905反而獲得法人資金青睞，三大法人近一個月分別買超40161張、8854張、7828張。若將時間軸拉長至今年4至5月台股反彈期間，法人更是累計買超00905達1.36萬至1.5萬張，同期0050卻遭賣超逾13萬張，操作方向完全背道而馳。

投信業者認為，關鍵在於「銅板價格、風險分散」的雙重優勢。以00905為例，昨日收盤價僅16.6元，一張不到1.7萬元的親民價格，適合法人靈活調節部位。更重要的是，00905成分股多達130檔，台積電持股比重約3成，遠低於0050的6成集中度，分散效果明顯，在台股高檔震盪階段更具防禦價值。

市場分析師指出，台積電股價突破1400元歷史新高後，0050因過度依賴台積電，波動風險急遽放大，法人自然選擇減碼避險，相較之下，00905持股相對分散，橫跨電子、金融、傳產等多元產業，在大盤高檔震盪時期，抗跌能力與風險分散效果更勝一籌。

理財專家提醒，「高含積量」的0050與含積量約3成的00888、00905等ETF並非競爭關係，而是滿足不同風險偏好的投資選擇，看好台積電與台股大盤後市的資金，0050依然是最佳標的；但希望分散風險、降低單一個股衝擊的投資人，00905的銅板價與多元配置策略更具吸引力。隨著第四季電子旺季效應逐步發酵，市值型ETF後續表現仍值得密切追蹤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

