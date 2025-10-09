無腦0050「笑而不語」…006208、00646三檔共賺60多萬！他：不要猜高低點

一名網友在PTT股板分享對帳單心得，貼出自己持有的ETF組合，強調長期投資勝於短線進出。原PO表示，「就穩穩放在市場持續加碼，每年1月1日動態提領4%犒賞自己就好，剩下96%繼續放著，20年後你會感謝自己」。

從截圖可見，原PO帳上總現值約396萬，總投入成本335萬，整體報酬率達18.15%。

其中，元大台灣50（0050）報酬率12.51%，富邦台50（006208）表現最佳、達28.29%，元大S&P500（00646）則為2.81%。原PO以實際數據示範「長期投入不猜高低」策略，呼籲投資人穩定加碼、堅持紀律。

對於原PO的理念，不少網友表示贊同「半年就會感謝了，不用20年」、「我已經在感謝上個月進場的自己」、「無腦0050，笑而不語」、「真的，不要亂猜，時間會證明一切」。

也有部分留言持保留態度「台股這三年爭氣，再往前連提領4%都有困難」、「AMD三天都贏你了，還在放20年」、「等等跌停不要逃」、「閒聊文拿去閒聊版吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。