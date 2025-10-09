台積電（2330）權重過高？0050遭質疑「太集中」…00922貼大盤更近台股真實結構

近期市場再度熱議元大台灣50（0050）是否「過度集中」於台積電。據股添樂 股市新觀點影音內容指出，0050目前持有台積電比重高達61%，引發部分投資人質疑「與其買ETF，不如直接買台積電」。

節目分析，ETF的核心精神是分散投資，但若單一成分股權重過高，確實會讓投資組合集中度上升。觀察國際主要指數，標普500前十大持股合計不到40%，納斯達克100約70%；相較之下，台灣50前十大佔比達80%，其中台積電一檔便超過六成，顯示台股結構本身的集中特性。

事實上，0050追蹤的是「台灣50指數」，由台灣證交所與富時公司編製，選取市值前50大上市公司為成分股。節目指出，目前台股共有約1047家上市公司，若投資整體加權股價指數，台積電權重約41%；但若僅限於市值前50大企業，台積電權重自然上升至61%。因此，所謂「過度集中」並非ETF本身的問題，而是台灣市場產業結構的反映。

節目進一步分析，台股產業市值結構顯示，半導體類股佔近50%、金融不到10%，其餘電子零件、通訊網路等多屬科技產業，導致整體市場偏向科技股。這也使得台積電在各類指數中比重居高不下。

不過，市場仍關注台積電評價偏高的風險。股添樂指出，台積電目前淨值比已突破8倍水準，過去僅2021年出現過類似情況，之後台股曾因庫存調整下跌近三成。若未來再出現庫存堆積現象，對整體市場及0050表現都將產生壓力。

為此，股添樂建議兩種應對方式。

第一：進行跨市場資產配置

例如將部分資金投入美股、日股、全球型ETF或債券，以分散台積電對資產組合的影響。若能適度分散，台積電對投資組合的權重可從60%降至30%以下。

第二：選擇成分權重更貼近大盤的替代型ETF

主管機關已於5月取消「單一持股30%上限」規定，讓新ETF可依實際市值比例持有台積電。目前國泰台灣領袖50（00922）台積電權重約41%，與加權股價指數一致，相較0050的61%更為分散。

00922追蹤MSCI台灣指數，其他主要成分股包含鴻海、台達電、聯發科、富邦金與廣達等，權重分配較平均。若台積電修正，00922的抗震能力將優於0050；但若台積電持續領漲，0050仍會相對受惠。

截至近期，00922股價已從20元升至25元，今年漲幅約22%，與大盤還原報酬指數表現接近。節目指出，00922年化配息率約落在5%至8%之間，近期除息更上看10%，顯示在市值型ETF中具穩定配息與分散優勢。

0050台積電權重偏高是產業結構導致的現象，並非ETF編製問題。投資人若擔心單一成分波動，可透過跨市場配置或搭配00922等產品，兼顧分散與報酬。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。