去年瘋搶高股息ETF現今換市值型！麻雀築巢啟示：別人怎做不代表你該照抄

存股小語66：真正的方向，不是別人指的，而是自己給的

常言道：「十年河東，十年河西 」，2022年官四金股價創新高，2023後半年至2024年全民瘋搶高股息ETF，如今2025年市值型ETF取而代之成為市場新寵兒。

挑選標的要清楚自己追求的是什麼？是追求資產的市值成長，還是穩定現金流？如果選擇長期市值的有效提升，就要忍受雞肋的配息甚至不配息的標的；如果想要殖利率較高的配息，便須忍受標的牛皮的價格。事情總是一體兩面，有一好沒兩好，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草 」是不切實際的要求。

眾聲喧嘩之際，隨波逐流往往白忙一場

分享一個寓言故事：

有一隻麻雀初學築巢。牠飛到森林裡，向各種鳥請教築巢的技巧。

烏鴉說：「巢要高，安全。」

燕子說：「巢要貼近屋簷，才溫暖。」

啄木鳥又說：「樹洞才是最好的家。」

麻雀聽了大家的話，一會兒在高樹上試，一會兒又跑去屋簷下搭，過一會兒又想鑿樹洞。忙了半天，結果一個像樣的巢都沒築成。

麻雀又累又氣，只好停在枝頭休息。一陣風吹來，牠看見遠方的同伴在樹枝間快樂地築著巢——不高、不低、剛剛好。才終於明白，每種鳥的生活習性不同，別人的「最好」不一定適合自己。最後牠決定跟隨本心，築起屬於自己的小巢。

挑選標的要有自己的定見

股票投資也是一樣，如果每年人云亦云，跟隨當年流行的浪潮買股，只會讓自己的持有均價永遠套在山頂。不小心一時買貴，若能長期持有（10年以上）的話，稍高的均價相對於整體報酬率而言也是瑕不掩瑜。

最可怕的投資方式，是追逐每年盛行標的「換股」，2023年高股息ETF瘋漲人人追捧時搶買，等到2025年價格原地踏步，被媒體社群棄如敝屣時連忙賣出，「換」成當年績效最好的市值型ETF。

此種方式就和麻雀聽了大家的話，連忙在高樹上、簷下、樹洞各個地方鑽營，忙了半天，最後一個像樣的巢都沒築成。

高股息ETF有它的優點，市值型ETF也有它的亮點，選擇高報酬就須承擔其高波動，選擇穩定現金流就要忍受它沒有驚喜的價格。當然，我們也可以混搭，根據自己喜歡的比例調配，投資從來不是非黑即白的是非題。

有時我們聽太多聲音，反而聽不見自己的心。真正的方向，不是別人指的，而是自己給的。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。