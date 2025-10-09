大盤創高反震！資金湧向高股息ETF…0056領漲、00961緊追抗跌最強
台股衝破兩萬七千點創新高後，市場震盪加劇，投資人避險需求升溫，資金明顯轉向高股息ETF尋求穩健收益。統計顯示，近一個月來高股息ETF普遍繳出亮眼成績，其中元大高股息（0056）含息報酬率高達6.6%領跑，FT臺灣永續高息（00961）以5.5%緊追，在大盤劇烈波動中展現出相對抗跌的防禦特性，成為當前市場資金配置的新寵。
綜觀台股近期走勢，加權指數雖頻創歷史新高，但波動幅度明顯擴大。受到美股高檔回落影響，權王台積電ADR重挫2.77%，帶動台股今（8）日開盤即跳空下跌212點，盤中一度重挫超過300點，測試26883點低點。儘管金融股與部分權值股中場力撐，終場跌幅收斂至148.27點，收在27063.68點，但4525億元的放大成交量，仍反映市場情緒的不安。技術面觀察，月、季線正乖離已達高位，騰落指標卻反向背離，顯示短線震盪風險持續升溫。
觀察近期熱門高股息ETF的績效表現，確實展現出在市場波動中的防禦韌性。根據統計，截至今日收盤，老牌的元大高股息（0056）近一個月含息報酬率高達6.6%，收盤價為37.4元，表現最為突出。緊追在後的FT臺灣永續高息（00961）與復華台灣科技優息（00929），也分別繳出5.5%及5.1%的亮眼成績，收盤價各為9.5元與18.6元。此外，國泰永續高股息（00878）亦有5.0%的穩健報酬，顯示在震盪盤勢中，高股息產品確實發揮了穩定軍心的作用。
其他如中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）及元大台灣價值高息（00940），近一月報酬率也分別有3.9%、3.7%與3.2%，在近二十檔熱門高股息ETF中，僅有兩檔績效為負，凸顯了高股息投資組合在多數時間下，面對市場修正時的跟跌幅度相對較小。
市場分析師表示，儘管當前AI投資動能持續擴散，從輝達、超微到各大雲端巨擘，無不重金投入基礎設施，為相關供應鏈帶來長線利多，但這也使得科技股的股價波動性居高不下。對於追求穩健的投資人而言，與其在個股中追高殺低，不如轉向一籃子優質企業組合的高股息ETF。這類產品的核心價值不在於追求短期暴漲的資本利得，而是透過其成分股的穩定獲利與配息，為投資人提供可預期的現金流，在市場前景不明朗時，更能凸顯其配置優勢。
理財專家提醒，台積電法說會將於10月16日登場，其營運展望將再次牽動台股神經，考量台積電單一個股占大盤權重已逾四成，指數受其影響甚鉅，投資組合過度集中將面臨高度風險。在當前盤勢轉趨震盪的格局下，適度將資金轉往波動度較低、又能持續領取現金股利的高股息ETF，不僅能有效分散風險，更能以穩健的步伐參與市場長期成長，是現階段平衡投資組合的理想策略。
近期熱門高股息報酬率
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|(含息)近一月報酬率(%)
|0056
|元大高股息
|37.4
|6.6
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.5
|5.5
|00929
|復華台灣科技優息
|18.6
|5.1
|00878
|國泰永續高股息
|21.5
|5.0
|00934
|中信成長高股息
|20.4
|3.9
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.9
|3.7
|00940
|元大台灣價值高息
|9.5
|3.2
|00936
|台新永續高息中小
|15.9
|3.0
|00900
|富邦特選高股息30
|13.6
|2.9
|00939
|統一台灣高息動能
|14.1
|2.6
|00731
|復華富時高息低波
|68.3
|2.1
|00918
|大華優利高填息30
|22.5
|1.8
|00946
|群益科技高息成長
|10.2
|1.6
|00919
|群益台灣精選高息
|21.3
|1.5
|00713
|元大台灣高息低波
|51.5
|1.3
|00932
|兆豐永續高息等權
|14.6
|1.2
|00915
|凱基優選高股息30
|22.6
|0.8
|00944
|野村趨勢動能高息
|14.3
|-0.5
|00730
|富邦臺灣優質高息
|24.2
|-5.9
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.08
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
