大盤創高反震！資金湧向高股息ETF…0056領漲、00961緊追抗跌最強

台股衝破兩萬七千點創新高後，市場震盪加劇，投資人避險需求升溫，資金明顯轉向高股息ETF尋求穩健收益。統計顯示，近一個月來高股息ETF普遍繳出亮眼成績，其中元大高股息（0056）含息報酬率高達6.6%領跑，FT臺灣永續高息（00961）以5.5%緊追，在大盤劇烈波動中展現出相對抗跌的防禦特性，成為當前市場資金配置的新寵。

綜觀台股近期走勢，加權指數雖頻創歷史新高，但波動幅度明顯擴大。受到美股高檔回落影響，權王台積電ADR重挫2.77%，帶動台股今（8）日開盤即跳空下跌212點，盤中一度重挫超過300點，測試26883點低點。儘管金融股與部分權值股中場力撐，終場跌幅收斂至148.27點，收在27063.68點，但4525億元的放大成交量，仍反映市場情緒的不安。技術面觀察，月、季線正乖離已達高位，騰落指標卻反向背離，顯示短線震盪風險持續升溫。

觀察近期熱門高股息ETF的績效表現，確實展現出在市場波動中的防禦韌性。根據統計，截至今日收盤，老牌的元大高股息（0056）近一個月含息報酬率高達6.6%，收盤價為37.4元，表現最為突出。緊追在後的FT臺灣永續高息（00961）與復華台灣科技優息（00929），也分別繳出5.5%及5.1%的亮眼成績，收盤價各為9.5元與18.6元。此外，國泰永續高股息（00878）亦有5.0%的穩健報酬，顯示在震盪盤勢中，高股息產品確實發揮了穩定軍心的作用。

其他如中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）及元大台灣價值高息（00940），近一月報酬率也分別有3.9%、3.7%與3.2%，在近二十檔熱門高股息ETF中，僅有兩檔績效為負，凸顯了高股息投資組合在多數時間下，面對市場修正時的跟跌幅度相對較小。

市場分析師表示，儘管當前AI投資動能持續擴散，從輝達、超微到各大雲端巨擘，無不重金投入基礎設施，為相關供應鏈帶來長線利多，但這也使得科技股的股價波動性居高不下。對於追求穩健的投資人而言，與其在個股中追高殺低，不如轉向一籃子優質企業組合的高股息ETF。這類產品的核心價值不在於追求短期暴漲的資本利得，而是透過其成分股的穩定獲利與配息，為投資人提供可預期的現金流，在市場前景不明朗時，更能凸顯其配置優勢。

理財專家提醒，台積電法說會將於10月16日登場，其營運展望將再次牽動台股神經，考量台積電單一個股占大盤權重已逾四成，指數受其影響甚鉅，投資組合過度集中將面臨高度風險。在當前盤勢轉趨震盪的格局下，適度將資金轉往波動度較低、又能持續領取現金股利的高股息ETF，不僅能有效分散風險，更能以穩健的步伐參與市場長期成長，是現階段平衡投資組合的理想策略。

近期熱門高股息報酬率

股票代號 股票名稱 收盤價(元) (含息)近一月報酬率(%) 0056 元大高股息 37.4 6.6 00961 FT臺灣永續高息 9.5 5.5 00929 復華台灣科技優息 18.6 5.1 00878 國泰永續高股息 21.5 5.0 00934 中信成長高股息 20.4 3.9 00943 兆豐電子高息等權 14.9 3.7 00940 元大台灣價值高息 9.5 3.2 00936 台新永續高息中小 15.9 3.0 00900 富邦特選高股息30 13.6 2.9 00939 統一台灣高息動能 14.1 2.6 00731 復華富時高息低波 68.3 2.1 00918 大華優利高填息30 22.5 1.8 00946 群益科技高息成長 10.2 1.6 00919 群益台灣精選高息 21.3 1.5 00713 元大台灣高息低波 51.5 1.3 00932 兆豐永續高息等權 14.6 1.2 00915 凱基優選高股息30 22.6 0.8 00944 野村趨勢動能高息 14.3 -0.5 00730 富邦臺灣優質高息 24.2 -5.9

資料來源： CMoney 資料日期：2025.10.08

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。