大盤創高反震！資金湧向高股息ETF…0056領漲、00961緊追抗跌最強

聯合新聞網／ 綜合報導
台股昨天開高收高，終場勁揚四五○點、收兩萬七二一一點，再創新高紀錄。本報資料照片 余承翰
台股衝破兩萬七千點創新高後，市場震盪加劇，投資人避險需求升溫，資金明顯轉向高股息ETF尋求穩健收益。統計顯示，近一個月來高股息ETF普遍繳出亮眼成績，其中元大高股息（0056）含息報酬率高達6.6%領跑，FT臺灣永續高息（00961）以5.5%緊追，在大盤劇烈波動中展現出相對抗跌的防禦特性，成為當前市場資金配置的新寵。

綜觀台股近期走勢，加權指數雖頻創歷史新高，但波動幅度明顯擴大。受到美股高檔回落影響，權王台積電ADR重挫2.77%，帶動台股今（8）日開盤即跳空下跌212點，盤中一度重挫超過300點，測試26883點低點。儘管金融股與部分權值股中場力撐，終場跌幅收斂至148.27點，收在27063.68點，但4525億元的放大成交量，仍反映市場情緒的不安。技術面觀察，月、季線正乖離已達高位，騰落指標卻反向背離，顯示短線震盪風險持續升溫。

觀察近期熱門高股息ETF的績效表現，確實展現出在市場波動中的防禦韌性。根據統計，截至今日收盤，老牌的元大高股息（0056）近一個月含息報酬率高達6.6%，收盤價為37.4元，表現最為突出。緊追在後的FT臺灣永續高息（00961）與復華台灣科技優息（00929），也分別繳出5.5%及5.1%的亮眼成績，收盤價各為9.5元與18.6元。此外，國泰永續高股息（00878）亦有5.0%的穩健報酬，顯示在震盪盤勢中，高股息產品確實發揮了穩定軍心的作用。

其他如中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）及元大台灣價值高息（00940），近一月報酬率也分別有3.9%、3.7%與3.2%，在近二十檔熱門高股息ETF中，僅有兩檔績效為負，凸顯了高股息投資組合在多數時間下，面對市場修正時的跟跌幅度相對較小。

市場分析師表示，儘管當前AI投資動能持續擴散，從輝達、超微到各大雲端巨擘，無不重金投入基礎設施，為相關供應鏈帶來長線利多，但這也使得科技股的股價波動性居高不下。對於追求穩健的投資人而言，與其在個股中追高殺低，不如轉向一籃子優質企業組合的高股息ETF。這類產品的核心價值不在於追求短期暴漲的資本利得，而是透過其成分股的穩定獲利與配息，為投資人提供可預期的現金流，在市場前景不明朗時，更能凸顯其配置優勢。

理財專家提醒，台積電法說會將於10月16日登場，其營運展望將再次牽動台股神經，考量台積電單一個股占大盤權重已逾四成，指數受其影響甚鉅，投資組合過度集中將面臨高度風險。在當前盤勢轉趨震盪的格局下，適度將資金轉往波動度較低、又能持續領取現金股利的高股息ETF，不僅能有效分散風險，更能以穩健的步伐參與市場長期成長，是現階段平衡投資組合的理想策略。

近期熱門高股息報酬率

股票代號股票名稱收盤價(元)(含息)近一月報酬率(%)
0056元大高股息37.46.6
00961FT臺灣永續高息9.55.5
00929復華台灣科技優息18.65.1
00878國泰永續高股息21.55.0
00934中信成長高股息20.43.9
00943兆豐電子高息等權14.93.7
00940元大台灣價值高息9.53.2
00936台新永續高息中小15.93.0
00900富邦特選高股息3013.62.9
00939統一台灣高息動能14.12.6
00731復華富時高息低波68.32.1
00918大華優利高填息3022.51.8
00946群益科技高息成長10.21.6
00919群益台灣精選高息21.31.5
00713元大台灣高息低波51.51.3
00932兆豐永續高息等權14.61.2
00915凱基優選高股息3022.60.8
00944野村趨勢動能高息14.3-0.5
00730富邦臺灣優質高息24.2-5.9

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.08

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

