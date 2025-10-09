康霈「營收掛零」震撼彈！0050選股惹議、00922人氣急升

生技股康霈（6919）10月7日公布9月營收為0千元，相較去年同期減少100%，消息一發迅速引發市場話題。由於康霈剛被納入0050成分股就成為拖油瓶，網路也熱烈討論兩大市值型ETF到底0050跟00922哪個好。

網友提到，應該00922吧，0050選股邏輯會被公司坑，像康霈這種連三年沒賺錢的生技公司就是一直分割再分割，讓市值膨脹到前50大，結果就被0050納入了，納入當天，公司派就一直賣股倒貨給0050；也有人認為雖然占比不高，但0050有7500億的規模，就算只有占幾%也是非常大的數目。

其中有投資人提到主要在成份股權重差別，喜歡台積電占比大，買0050（61%)，否則買00922（41%）。也有人認為當然00922，ETF名稱叫做台灣領袖，不夠領袖的企業怎進來。

00922即將於10月20日除息1.25元，為基金成立以來最高一次，年化配息率超過10%，被稱為「市值配息王」，顯見這波台股上漲的資本利得相當豐厚，適合有現金流需求又對市值型ETF情有獨鍾的投資人，提醒最後買進日為10月17日，00922近期躍升ETF買盤焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。