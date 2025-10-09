快訊

美股ETF 科技最招財

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯邦政府關門陷入停擺狀態，但市場預估國會將快速通過撥款法案，對經濟衝擊較有限，且政府關門導致降息預期急速升溫，資金急速湧入成長性高的AI及半導體等資訊科技類股，國內七檔美國科技股ETF價量齊揚，近一月全面上漲。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，此次美國政府關門適逢聯準會重啟降息循環，如果政治僵局持續數日以上，聯準會決策者很可能傾向謹慎行事，重新提振年內聯準會降息預期，FedWatch工具顯示10月再降息1碼機率高達99%，年內降息2碼機率也高達九成，對貨幣政策寬鬆的預期反而提供美股新一波上行動能，市場主要目光仍放在寬鬆政策受惠最多的AI及半導體相關的資訊科技類股。

以2019年來的三次降息統計，S&P 500中的資訊科技行業類股於降息後一年平均漲幅高達36.8%，明顯勝過S&P500的18.3%。

投信法人表示，以目前市場觀察，推動整體美股市值創高的動能還是集中於大型科技股，直接投資以市值加權的美國科技股ETF能更有效追蹤大型科技股，如追蹤「標普科技精選行業指數」的標普科技精選ETF為例，直接自S&P500挑選產業分類為資訊科技產業的超大型美國科技股，就算是被動式ETF也能精準篩選如輝達、微軟及蘋果這三大資訊科技類股，且權重占比高達四成。

根據估算，AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2,000億美元，投資人現在仍擁有時間優勢可進場布局。

國泰投信指出，美國科技企業體質穩健，近期即使美國政府關門導致市場短期震盪，對於科技產業的基本面影響仍有限，短線波動反而為投資人提供逢低布局契機，建議投資人可以鎖定重倉布局軟體類股的國泰北美科技ETF，該ETF追蹤標普北美科技行業指數，涵蓋蘋果、微軟、輝達、Meta等美國科技龍頭。

中信NASDAQETF經理人王建武表示，根據美國銀行統計，近一周全球科技股資金淨流入達93億美元，也推升以美國大型科技股為核心的Nasdaq 100指數，持續刷新歷史高點。追蹤Nasdaq 100指數的中信NASDAQETF因成分股完整覆蓋美股成長龍頭，今年以來績效表現亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B今年配息率 穩健

時序進入第4季，Open AI和AMD簽署長期合作協議，帶動美科技股走揚，增添台股上漲動能，台股連續兩日收盤站上27,0...

科技股ETF 赴日爆紅

台灣ETF市場除在國內成長快速外，由國泰投信與野村投信將台股ETF引進日本所發行的連結式ETF，兩檔規模也快速成長，深受...

費半指數第3季報酬率逾25% 這檔主動式海外ETF異軍突起報酬率居冠

今年第3季以來美股四大指數屢創新高，激勵在台掛牌的美股ETF表現亮眼，其中以追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體（0083...

大盤逢高拉回 高息ETF具防禦特性、人氣不減

台股8日在美股拉回、部分資金選擇獲利調節下，大盤表現暫歇，加權指數下跌148點收在27,063點，單日跌幅0.54%，連...

台股創高要緊張？蜜蜂爹「別預設高點」：00905、0050...持續買進跟上漲勢

股市在大漲和大跌時都有很多聲音出現，都是在想「要不要先暫停投資？」，但大多數人無法預測股市未來走勢，那不如好好待在場上，等待時間複利讓資產翻倍。 台股今年真的非常驚奇！4月先遇到關稅戰大崩跌，很多開融資、開過大槓桿的少年股神都直接畢業，結果才過5個月，就衝上歷史新高，一口氣突破25,400點！如果當初在17300點畢業的朋友，不是非常嘔嗎？

