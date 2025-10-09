美股ETF 科技最招財

美國聯邦政府關門陷入停擺狀態，但市場預估國會將快速通過撥款法案，對經濟衝擊較有限，且政府關門導致降息預期急速升溫，資金急速湧入成長性高的AI及半導體等資訊科技類股，國內七檔美國科技股ETF價量齊揚，近一月全面上漲。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，此次美國政府關門適逢聯準會重啟降息循環，如果政治僵局持續數日以上，聯準會決策者很可能傾向謹慎行事，重新提振年內聯準會降息預期，FedWatch工具顯示10月再降息1碼機率高達99%，年內降息2碼機率也高達九成，對貨幣政策寬鬆的預期反而提供美股新一波上行動能，市場主要目光仍放在寬鬆政策受惠最多的AI及半導體相關的資訊科技類股。

以2019年來的三次降息統計，S&P 500中的資訊科技行業類股於降息後一年平均漲幅高達36.8%，明顯勝過S&P500的18.3%。

投信法人表示，以目前市場觀察，推動整體美股市值創高的動能還是集中於大型科技股，直接投資以市值加權的美國科技股ETF能更有效追蹤大型科技股，如追蹤「標普科技精選行業指數」的標普科技精選ETF為例，直接自S&P500挑選產業分類為資訊科技產業的超大型美國科技股，就算是被動式ETF也能精準篩選如輝達、微軟及蘋果這三大資訊科技類股，且權重占比高達四成。

根據估算，AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2,000億美元，投資人現在仍擁有時間優勢可進場布局。

國泰投信指出，美國科技企業體質穩健，近期即使美國政府關門導致市場短期震盪，對於科技產業的基本面影響仍有限，短線波動反而為投資人提供逢低布局契機，建議投資人可以鎖定重倉布局軟體類股的國泰北美科技ETF，該ETF追蹤標普北美科技行業指數，涵蓋蘋果、微軟、輝達、Meta等美國科技龍頭。

中信NASDAQETF經理人王建武表示，根據美國銀行統計，近一周全球科技股資金淨流入達93億美元，也推升以美國大型科技股為核心的Nasdaq 100指數，持續刷新歷史高點。追蹤Nasdaq 100指數的中信NASDAQETF因成分股完整覆蓋美股成長龍頭，今年以來績效表現亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。