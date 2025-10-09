00725B今年配息率 穩健

時序進入第4季，Open AI和AMD簽署長期合作協議，帶動美科技股走揚，增添台股上漲動能，台股連續兩日收盤站上27,000關卡。國泰投信提醒，台股面臨漲多回檔壓力，投資人應適度將部分資金轉進債市，鎖定息收機會，如近期已公告第4季預估配息的國泰投資級公司債（00725B）即將於20日除息、17日為最後買進日。

根據00725B第一階段公告，每受益權單位擬配息金額0.534元，以昨（8）日收盤價35.67元計算，單季配息率為1.49%，推升今年配息率將近6.74%。

國泰投資級公司債經理人李育齡提到，該ETF追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數，聚焦信評BBB級的美元投資 等級債券，具備低違約性、風險較低的優點，且落實產業分散，以通訊、能源、科技、醫療保健等為主，能有效降低單一產業風險，截至3日，ETF規模突破1,340億元。

此外，最新收盤價為35.67元，相較一年前38.83元便宜許多，顯示在降息趨勢下，仍有機會迎來上漲空間。

根據金管會統計，2025年7月金融三業（銀行、保險、證券）合計回補債券達2,294億元，是自今年3月以來首度出現大規模增持，反映機構法人對債券資產的信心回升，散戶愛買的國內ETF也呈現類似趨勢，第3季資金回流債券ETF，其中以投資等級債ETF淨流入最多，說明市場對長期息收與防禦資產的需求升溫。

李育齡分析，目前美國聯邦政府因預算協商破局陷入停擺，使得官方經濟數據發布暫時中斷，投資人只能依賴ADP就業報告來觀察勞動市場動向，美國9月ADP就業人數減少3.2萬人，創下逾兩年半以來新低，且遠低於市場預期，加上雖ISM製造業指數稍有改善小幅回升至49.1，但已連續第七個月處於萎縮區間。

疲弱的就業數據與製造業動能略微不足，進一步強化市場對聯準會維持寬鬆政策的預期。

李育齡說明，9月聯準會公布最新「點陣圖」，顯示2025年降息預期由原本的2碼上修為3碼，且2026年仍維持降息1碼的幅度，因債券價格與利率呈反向關係，降息循環啟動時，債券價格有望上漲，出現資本利得空間，建議投資人可把握逢低買進策略，每逢下跌即小部分加碼，逐步累積ETF張數，優先卡位，能有機會同時收取票息，享受未來的潛在價差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。