科技股ETF 赴日爆紅

台灣ETF市場除在國內成長快速外，由國泰投信與野村投信將台股ETF引進日本所發行的連結式ETF，兩檔規模也快速成長，深受日本投資人青睞，亦為另類的台灣之光。

兩檔商品皆以台灣科技類股為主，將台灣高科技產業的優勢帶入日本市場，凸顯台灣作為「智慧科技島」的特色。證交所表示，將持續協助業者推廣台股ETF至海外市場發展。

由國泰投信攜手日本大和資產管理於9月12日在東京證券交易所掛牌的iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index（日股代號413A）ETF，連結上市國泰台灣科技龍頭（00881），截至10月7日，資產規模增加4.15億日圓，成長幅度高達275%。

另外，由臺灣野村投信攜手日本野村資產管理9月18日在東京證券交易所掛牌的NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ExchangeTraded Fund（日股代號412A）ETF，連結上市野村臺灣新科技50（00935），截至10月7日，資產規模增加15.98億日圓，成長幅度亦高達540%，充分展現日本投資人對台股的高度興趣。

證交所表示，日本ETF上市掛牌採種子基金模式，一開始上市時規模不大，上市後隨市場情形，逐步發展。上述二檔連結台股ETF在日本上市後的規模成長迅速，深受日本投資人歡迎，顯示跨境合作已有良好開端，後續發展值得期待。

同時，由野村投信在台發行的連結式ETF-野村日本東證（009812），連結日本東京證券交易所「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」（日股代號1306）規模亦穩健成長。自9月18日掛牌後，截至10月7日已成長逾90%，成為台灣投資人布局日本股市便捷的投資管道之一，顯示台灣投資人對日本股市及跨境連結式ETF亦展現高度興趣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。