費半指數第3季報酬率逾25% 這檔主動式海外ETF異軍突起報酬率居冠

今年第3季以來美股四大指數屢創新高，激勵在台掛牌的美股ETF表現亮眼，其中以追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）近一季報酬率逾25%最優，追蹤NASDAQ 100指數的富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800）則有約15%報酬，表現與追蹤S&P 500指數的元大S&P 500（00646）、復華S&P 500成長（00924）差異不大。

值得一提的是，今年6月掛牌的主動中信ARK創新（00983A），重點布局AI、自駕車、區塊鏈等五大顛覆式創新產業，近一季亦有近26%的報酬率，表現甚至優於費半指數，成為今年以來的美股ETF大黑馬。

中國信託投信基金經理人王建武表示，根據花旗預估，全球AI基礎設施資本支出將自2023年的1,340億美元，躍升至2029年的逾2.1兆美元。而根據美國銀行（BOA）統計，2025年以來全球股票資金流入高達1,985億美元，其中科技與美股板塊貢獻最多。這股資金熱潮也推升以美國大型科技股為核心的NASDAQ 100指數，持續刷新歷史高點。

王建武指出，觀察NASDAQ 100指數在2014年至2024年間的毛利率、營益率及獲利率，皆明顯領先S&P500與道瓊工業指數，展現卓越的成長性與抗震力。在多次市場震盪期間，NASDAQ 100指數仍能快速收復失土、展現彈性。

在此環境下，追蹤NASDAQ 100指數的中信NASDAQ（009800），不僅在於指數表現亮眼，成分股也完整覆蓋美股成長龍頭。當降息環境帶動資金回流風險資產、AI投資進入高速成長階段時，NASDAQ 100所代表的創新企業，具備全球最強的EPS成長動能與自由現金流優勢，有望成為下一波行情的主軸。

00983A經理人唐祖蔭則表示，主動式ETF的優勢，在於能夠在市場最前沿，迅速捕捉並押注那些具備長期顛覆潛力的公司。近期除了特斯拉電動車銷量優於預期、以及OpenAI的AI敘事外，美國政府也積極推動創新與鬆綁監管，從《天才法案》到日前的《以 AI 技術探索兒童癌症療法》行政命令，都可以看到包含區塊鏈、生技醫療創新產業，都受惠這波科技創新浪潮，而這也是00983A聚焦的五大顛覆式創新領域。想要掌握下一波科技趨勢、追求長期資本增值的投資人，00983A無疑是參與顛覆性創新的理想選擇。

展望第4季投資策略，唐祖蔭建議，投資人可採核心衛星配置，核心布局美股與台股科技龍頭，衛星配置可考慮科技股、顛覆式創新成長股、日本商社股等分散風險。讓資產配置在未來的市場重塑中，占據最有利的位置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。