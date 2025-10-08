大盤逢高拉回 高息ETF具防禦特性、人氣不減

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
觀察這22檔逆勢走揚的台股ETF成交量，以群益台灣精選高息（00919）成交量7.3萬張人氣最旺。(本報系資料庫)
台股8日在美股拉回、部分資金選擇獲利調節下，大盤表現暫歇，加權指數下跌148點收在27,063點，單日跌幅0.54%，連帶投信發行的台股ETF表現也跌多漲少，不過仍有22檔台股ETF表現逆勢上漲，其中有13檔為高息ETF，顯示在股市高檔震盪之際，高股息ETF的防禦特性仍獲青睞。

觀察這22檔逆勢走揚的台股ETF成交量，以群益台灣精選高息（00919）成交量7.3萬張人氣最旺，單日漲幅0.3%，其次為國泰永續高股息（00878）的4.2萬張、大華優利高填息30（00918）也有1.2萬張。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，第4季向來為台股旺季，加上已進入降息循環，同時國內景氣保持穩定成長，AI大勢延續也使得台灣廠商可望持續從中受惠，因此對於台股後市仍正向看待。不過現階段指數也來到評價區間上緣，資金輪動與盤面波動的狀況難免，建議投資人不妨在投資組合中適度配置高股息ETF，主因高息股具有息收保護，在股市波動期間可發揮防禦與收益兼具的特性，有助平衡整體投組波動，穩健應對多變的投資環境。

群益投信台股ETF投資團隊指出，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，由於關稅事件已大致底定，然後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，市場仍可能受到消息面的影響而波動，同時在股市走到高檔之際，居高思危心態的驅使下，部分資金可能選擇獲利了結轉進相對穩健的投資標的。高股息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

