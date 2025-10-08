2檔台日跨境ETF東京掛牌未滿月 規模倍數成長

快訊

中央社／ 台北8日電

台日跨境ETF 9月上路，根據台灣證券交易所提供資料，2檔在東京證交所掛牌的台日跨境ETF，短短不到1個月，資產規模分別暴增275%和540%，展現日本投資人對台股的高度興趣。

金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，推動台日跨境ETF，其中由國泰投信與日本大和資產管理公司合作推出的iFreeETF Cathay Taiwan Tech LeaderIndex ETF（東證所代碼413A），連結台股ETF國泰台灣科技龍頭（00881），9月12日在東京證券交易所掛牌，成為首檔台股ETF跨境商品。

證交所今天表示，統計截至10月7日，短短不到1個月時間，413A資產規模增加4.15億日圓，成長幅度高達275%。

另1檔由台灣野村投信攜手日本野村資產管理公司推出的NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan InnovativeTechnology 50 Index Exchange Traded Fund ETF（東證所代碼：412A），連結台股ETF野村台灣新科技50（00935），9月18日在東京證交所掛牌。至10月7日，資產規模更增加15.98億日圓，成長幅度達540%。

證交所表示，上述2檔連結台股的ETF，在日本上市後規模迅速成長，深受日本投資人歡迎，顯示跨境合作已有良好開端。

證交所表示，上述2檔商品皆以台灣科技類股為主，將台灣高科技產業的優勢帶入日本市場，凸顯台灣作為智慧科技島的特色。證交所將持續協助業者推廣台股ETF至海外市場發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 日本

