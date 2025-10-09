股價頻創高⋯小資族棄台積電改抱0050？窮學生買零股也賺錢

台積電股價再創高點來到1435元，對小資族而言「根本是天價」，Dcard有網友因此觀察到不少人轉向購買ETF 0050。該文提到，台積電投資人數與0050持有人數差距已從4月的逾80萬人縮小至僅2.1萬人，反映出投資習慣出現變化，引發眾多留言討論。

原PO表示，許多人因無力負擔高價個股或不敢追高，改以買進0050間接持有台積電，同時享有分散風險的效果。他並提到0050今年以來規模大幅成長，突破7,600億元，超越許多基金，成為規模最大的ETF，質疑這樣的策略究竟是挑戰台積電，還是穩穩選擇0050更好。

留言區不少網友提出實務看法，認為「買不起整張可以選零股」，批評「0050台積佔比約六成，談不上分散風險」。也有人指出「台積跌，0050不會好看」，提醒指數高度依賴台積電表現。部分網友則戲謔稱「1435元一股要存200天早餐錢」，凸顯小資族入場難度。另有意見建議直接選擇其他ETF如00940或0052，藉由分割或低價優勢降低門檻。

另一方面，也有投資人分享自身操作經驗，強調即便買零股也能享有漲幅收益，「身為窮學生只買15股台積，最近就賺5000多」，或以「定期定額0050＋台積」的方式布局長線，並在大跌時加碼。亦有人強調觀察多檔ETF差異，認為若核心還是晶圓龍頭，表現最終仍繫於台積電。

也有不同觀點提醒，目前市場處於多頭氛圍，0050雖穩健但漲幅不及個股，投資策略仍應依照自身資金與風險承受度調整。另有網友自嘲「看到0050漲很多，從高股息轉過來」，顯示資金流向與投資社群氛圍正在轉變。

