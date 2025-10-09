快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

股價頻創高⋯小資族棄台積電改抱0050？窮學生買零股也賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電衝上1435元刷新高，小資族直呼「天價買不起」，轉而湧入ETF 0050成為主流選擇。 路透
台積電衝上1435元刷新高，小資族直呼「天價買不起」，轉而湧入ETF 0050成為主流選擇。 路透

台積電股價再創高點來到1435元，對小資族而言「根本是天價」，Dcard有網友因此觀察到不少人轉向購買ETF 0050。該文提到，台積電投資人數與0050持有人數差距已從4月的逾80萬人縮小至僅2.1萬人，反映出投資習慣出現變化，引發眾多留言討論。

原PO表示，許多人因無力負擔高價個股或不敢追高，改以買進0050間接持有台積電，同時享有分散風險的效果。他並提到0050今年以來規模大幅成長，突破7,600億元，超越許多基金，成為規模最大的ETF，質疑這樣的策略究竟是挑戰台積電，還是穩穩選擇0050更好。

留言區不少網友提出實務看法，認為「買不起整張可以選零股」，批評「0050台積佔比約六成，談不上分散風險」。也有人指出「台積跌，0050不會好看」，提醒指數高度依賴台積電表現。部分網友則戲謔稱「1435元一股要存200天早餐錢」，凸顯小資族入場難度。另有意見建議直接選擇其他ETF如00940或0052，藉由分割或低價優勢降低門檻。

另一方面，也有投資人分享自身操作經驗，強調即便買零股也能享有漲幅收益，「身為窮學生只買15股台積，最近就賺5000多」，或以「定期定額0050＋台積」的方式布局長線，並在大跌時加碼。亦有人強調觀察多檔ETF差異，認為若核心還是晶圓龍頭，表現最終仍繫於台積電。

也有不同觀點提醒，目前市場處於多頭氛圍，0050雖穩健但漲幅不及個股，投資策略仍應依照自身資金與風險承受度調整。另有網友自嘲「看到0050漲很多，從高股息轉過來」，顯示資金流向與投資社群氛圍正在轉變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 分散風險 規模 ETF Dcard 0050元大台灣50

延伸閱讀

台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

相關新聞

現在買0050來得及？網曝「高點買進006208仍賺」：要拉長持有時間

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點，驚險守住2萬7千關。一名網友在PTT發文詢問，自己在2025年一路空手，直到今日台股回檔1%才考慮是否進場買進ETF 0050，並好奇現在是否還來得及。此問題立刻引來大批網友回應，討論焦點圍繞在「長期投資策略」與「進場時機」之間，有人直言「0050不用看價格，買就對了」，也有人反諷「你進場就跌，你不買就漲」。

去年瘋搶高股息ETF現今換市值型！麻雀築巢啟示：別人怎做不代表你該照抄

存股小語66：真正的方向，不是別人指的，而是自己給的 常言道：「十年河東，十年河西 」，2022年官四金股價創新高，2023後半年至2024年全民瘋搶高股息ETF，如今2025年市值型ETF取而

大盤創高反震！資金湧向高股息ETF…0056領漲、00961緊追抗跌最強

台股衝破兩萬七千點創新高後，市場震盪加劇，投資人避險需求升溫，資金明顯轉向高股息ETF尋求穩健收益。統計顯示，近一個月來高股息ETF普遍繳出亮眼成績，其中元大高股息（0056）含息報酬率高達6.6%領

康霈「營收掛零」震撼彈！0050選股惹議、00922人氣急升

生技股康霈（6919）10月7日公布9月營收為0千元，相較去年同期減少100%，消息一發迅速引發市場話題。由於康霈剛被納入0050成分股就成為拖油瓶，網路也熱烈討論兩大市值型ETF到底0050跟009

股價頻創高⋯小資族棄台積電改抱0050？窮學生買零股也賺錢

台積電股價再創高點來到1435元，對小資族而言「根本是天價」，Dcard有網友因此觀察到不少人轉向購買ETF 0050。該文提到，台積電投資人數與0050持有人數差距已從4月的逾80萬人縮小至僅2.1萬人，反映出投資習慣出現變化，引發眾多留言討論。

美股ETF 科技最招財

美國聯邦政府關門陷入停擺狀態，但市場預估國會將快速通過撥款法案，對經濟衝擊較有限，且政府關門導致降息預期急速升溫，資金急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。