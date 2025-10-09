現在買0050來得及？網曝「高點買進006208仍賺」：要拉長持有時間

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點，驚險守住2萬7千關。一名網友在PTT發文詢問，自己在2025年一路空手，直到今日台股回檔1%才考慮是否進場買進ETF 0050，並好奇現在是否還來得及。此問題立刻引來大批網友回應，討論焦點圍繞在「長期投資策略」與「進場時機」之間，有人直言「0050不用看價格，買就對了」，也有人反諷「你進場就跌，你不買就漲」。

根據原PO說法，他觀察過往經驗發現0050在回檔後往往會再創新高，因此考慮趁回檔時買進。不過，他也擔心進場後若市場再度下跌，是否會錯過更好的買點，因此特地上網徵詢意見。

對於這樣的疑慮，不少網友給出直率回應，強調長期投資ETF不必糾結短線漲跌，表示「放五年十年，今天明天都來得及」、「長投沒差，請看清流君」。有人舉例自己曾在高點買進，最終仍有獲利，更有人分享「我去年買006208到今年才賺，但股息也領了兩次」。整體留言普遍認為，只要持有時間拉長，進場點並非關鍵。

另一方面，也有網友抱持不同看法，認為原PO此舉顯示典型散戶心態，「空手看別人漲10%不敢買，跌1%就覺得賺到」，甚至有人諷刺「這種問題根本是廢文」。另有留言指出，若擔心承受風險，可以選擇分批布局，但也有人提醒「實證研究告訴你，分批買沒比較好」。

延伸討論中，部分網友轉向更宏觀的角度，強調台灣股市仍受總體經濟與政治環境影響，不確定性仍高，「放20年後都不知道誰在統治這個島」。也有人建議觀察其他ETF或槓桿商品，甚至喊出「等崩盤一次歐印，財富自由」。整體而言，雖然意見分歧，但多數共識仍是長期持有0050不失為穩健策略，至於短期漲跌則見仁見智。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。