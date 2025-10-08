快訊

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

拍月亮輸了！5萬iPhone 17 Pro Max被安卓狠甩 網曝一招：這樣拍才清楚

台股創高要緊張？蜜蜂爹「別預設高點」：00905、0050...持續買進跟上漲勢

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股今年持續創高。股市示意圖／聯合報系資料照
台股今年持續創高。股市示意圖／聯合報系資料照

股市創高要緊張嗎？

股市在大漲和大跌時都有很多聲音出現，都是在想「要不要先暫停投資？」，但大多數人無法預測股市未來走勢，那不如好好待在場上，等待時間複利讓資產翻倍。

台股今年真的非常驚奇！4月先遇到關稅戰大崩跌，很多開融資、開過大槓桿的少年股神都直接畢業，結果才過5個月，就衝上歷史新高，一口氣突破25,400點！如果當初在17300點畢業的朋友，不是非常嘔嗎？

為什麼別怕大漲？

大盤總是在新高與回檔間震盪➜透過歷史數據來看真的就是這樣，與其擔心會崩跌，不如好好待在場上。

想等低點才進場，通常會錯過➜人無法預測低點，或許在低點時，會覺得還有沒有可能更低，因此不下手而買不回來。

真正的關鍵：累積時間複利➜ 如果沒時間盯盤，那就持續投入參與市場，跟個大盤一起向上成長。

年輕人考慮市值型ETF

市值型ETF可以直接跟著台灣大公司成長，複利效果長期下來最明顯，而小孩不像大人一樣需要太多現金流，因此市值型ETF爹覺得是年輕人首選。

統計今年1月到8月底的市值型ETF漲幅，大多都有亮眼表現，其中以00905最突出，漲幅達10.45%，0050與006208也都有超過8%，可以看出市值型ETF在多頭市場時的漲勢會相當亮麗。

與其不斷猜行情什麼時候會反轉，不如用定期定額方式來佈局，把「閒錢」分批投入，漲也買、跌也買，靠著時間＋複利累積資產。

不知道該怎麼挑市值型ETF？可以參考定期定額人氣排行或是這次分享的市值型ETF績效排行，除了大家熟悉的0050、006208之外，其實今年00905的表現特別亮眼，漲幅超過10%，值得花時間去研究它的選股邏輯與成分股內容。

最後提醒：投資要量力而為，能吃得下、睡得安穩，才是最好的投資！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 0050元大台灣50 006208富邦台50

相關新聞

台股創高要緊張？蜜蜂爹「別預設高點」：00905、0050...持續買進跟上漲勢

股市在大漲和大跌時都有很多聲音出現，都是在想「要不要先暫停投資？」，但大多數人無法預測股市未來走勢，那不如好好待在場上，等待時間複利讓資產翻倍。 台股今年真的非常驚奇！4月先遇到關稅戰大崩跌，很多開融資、開過大槓桿的少年股神都直接畢業，結果才過5個月，就衝上歷史新高，一口氣突破25,400點！如果當初在17300點畢業的朋友，不是非常嘔嗎？

1400萬股票+500萬定存卻不敢買房！內行建議：All In0056用股息繳房貸

換房要考量的事情眾多，加上限貸令政策下，讓許多換房族越發謹慎。一位網友在臉書社群上發文，談及自己與妻子一直在猶豫要不要換新房，不料卻在過程中眼睜睜看著房價就不斷上漲，感嘆買房實在需要勇氣。貼文在網路上引起眾多討論聲浪。

0050申購台積電不需買進、交易成本低於006208！Ffaarr：但後者也不會吃虧

接續昨晚講到0050和台積電的文章，我在文中講到申購大於贖回的時候，0050會增持台積電和另49個成分股。 為什麼寫增持而不是買進呢？因為0050並不需要因申購買進台積電。

30歲才存0050、006208...退休前能存千萬？達人試算100萬本金：47歲就有望

快30歲才才開始存股，還有可能在65歲退休前累積到千萬資產嗎？其實只要方法正確，千萬資產其實比想像得快就能到手！

2008年開始只買0050因為只求「睡得著」！施昇輝曝光會賣出0050的原因

我買0050的理由 我2008年開始只買0050，不是我有先見之明，知道2023-2025年它的報酬率非常驚人。我當時只求「和大盤績效相同」、只求「睡得著覺」。 很多人（包括很多投資達人）

怕台股高點…那就買00919、0056、00878！清流君：可以幫你「分散獲利」

理財型創作者「清流君」近日在臉書發文開玩笑寫下：「如果你怕台股高點、想要分散，那就買高股息00919、0056、00878，可以幫你分散獲利。」一句反諷式的貼文，立刻引起網友暴動，不少人差點信以為真。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。