台股創高要緊張？蜜蜂爹「別預設高點」：00905、0050...持續買進跟上漲勢

股市創高要緊張嗎？

股市在大漲和大跌時都有很多聲音出現，都是在想「要不要先暫停投資？」，但大多數人無法預測股市未來走勢，那不如好好待在場上，等待時間複利讓資產翻倍。

台股今年真的非常驚奇！4月先遇到關稅戰大崩跌，很多開融資、開過大槓桿的少年股神都直接畢業，結果才過5個月，就衝上歷史新高，一口氣突破25,400點！如果當初在17300點畢業的朋友，不是非常嘔嗎？

為什麼別怕大漲？

大盤總是在新高與回檔間震盪➜透過歷史數據來看真的就是這樣，與其擔心會崩跌，不如好好待在場上。

想等低點才進場，通常會錯過➜人無法預測低點，或許在低點時，會覺得還有沒有可能更低，因此不下手而買不回來。

真正的關鍵：累積時間複利➜ 如果沒時間盯盤，那就持續投入參與市場，跟個大盤一起向上成長。

年輕人考慮市值型ETF

市值型ETF可以直接跟著台灣大公司成長，複利效果長期下來最明顯，而小孩不像大人一樣需要太多現金流，因此市值型ETF爹覺得是年輕人首選。

統計今年1月到8月底的市值型ETF漲幅，大多都有亮眼表現，其中以00905最突出，漲幅達10.45%，0050與006208也都有超過8%，可以看出市值型ETF在多頭市場時的漲勢會相當亮麗。

與其不斷猜行情什麼時候會反轉，不如用定期定額方式來佈局，把「閒錢」分批投入，漲也買、跌也買，靠著時間＋複利累積資產。

不知道該怎麼挑市值型ETF？可以參考定期定額人氣排行或是這次分享的市值型ETF績效排行，除了大家熟悉的0050、006208之外，其實今年00905的表現特別亮眼，漲幅超過10%，值得花時間去研究它的選股邏輯與成分股內容。

最後提醒：投資要量力而為，能吃得下、睡得安穩，才是最好的投資！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。