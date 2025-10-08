0050申購台積電不需買進、交易成本低於006208！Ffaarr：但後者也不會吃虧

快訊

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050的交易成本低於006208。台股示意圖／中央社
接續昨晚講到0050和台積電的文章，我在文中講到申購大於贖回的時候，0050會增持台積電和另49個成分股。

為什麼寫增持而不是買進呢？因為0050並不需要因申購買進台積電。

0050這批早期的ETF相較大多數後來的產品比較特別，是採實物申贖，所以要申購0050的大戶法人，是要自己按比例捧50支股票進來，和元大換0050股分，0050在增加股數的同時，台積電股數就自然增加了。

所以這會不會造成有人買進台積電呢？答案是不一定，大戶法人可能本來手上就有一堆台積電，拿來換0050就好了，因此就算有人申購0050，也不一定會像某老師說的，拉抬台積電股價。

如果像是006208這樣的現金申贖ETF，那就是投資人捧現金給富邦，經理人再拿去買50個成分股，才會真的有買進台積電這件事。

以前也講過0050每年交易成本比006208少很多，正是因為這個差別（但買006208也沒吃虧，因為富邦會向申贖者收申贖費來抵，有時還多抵）。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

