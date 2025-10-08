0050申購台積電不需買進、交易成本低於006208！Ffaarr：但後者也不會吃虧
接續昨晚講到0050和台積電的文章，我在文中講到申購大於贖回的時候，0050會增持台積電和另49個成分股。
為什麼寫增持而不是買進呢？因為0050並不需要因申購買進台積電。
0050這批早期的ETF相較大多數後來的產品比較特別，是採實物申贖，所以要申購0050的大戶法人，是要自己按比例捧50支股票進來，和元大換0050股分，0050在增加股數的同時，台積電股數就自然增加了。
所以這會不會造成有人買進台積電呢？答案是不一定，大戶法人可能本來手上就有一堆台積電，拿來換0050就好了，因此就算有人申購0050，也不一定會像某老師說的，拉抬台積電股價。
如果像是006208這樣的現金申贖ETF，那就是投資人捧現金給富邦，經理人再拿去買50個成分股，才會真的有買進台積電這件事。
以前也講過0050每年交易成本比006208少很多，正是因為這個差別（但買006208也沒吃虧，因為富邦會向申贖者收申贖費來抵，有時還多抵）。
◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言