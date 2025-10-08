高市早苗有望成為日本首位女首相 日本相關 ETF 受矚目

日本自民黨總裁選舉由高市早苗勝出，預料將成為日本首位女性首相，其被視為「安倍經濟學」的延續者，帶動日經225指數、東證指數近日上揚，同步推升台股日股相關ETF，包括野村日本東證（009812）、台新日本半導體（00951）等近來表現。

野村日本東證ETF基金經理人張怡琳分析，市場普遍看好日本股市長線表現，對台灣投資人而言，透過「連結式ETF」參與日股市場成為便捷選項，便是透過「連結式ETF」。所謂連結式ETF（Feeder ETF），是由台灣投信發行，但其資產大部分配置於海外ETF，讓投資人能以台股市場的便利性，布局標的兼顧全球配置與在地交易優勢。009812前十大成分股包含豐田、索尼、三菱UFJ金融、任天堂等企業，兼具傳統製造、金融核心與新經濟題材，展現日本企業全球競爭力。隨著政局穩定、政策正常化與經濟復甦，日股有望維持多頭動能，贏來中長線契機。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊表示，近期日股題材多，包括市場期待新任首相上任後對經濟的改革，以及美國對日本關稅不疊加後，日本企業前景不確定性降低等，都可望為日股持續帶來上行動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。