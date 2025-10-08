30歲才存0050、006208...退休前能存千萬？達人試算100萬本金：47歲就有望

快30歲才才開始存股，還有可能在65歲退休前累積到千萬資產嗎？其實只要方法正確，千萬資產其實比想像得快就能到手！

條件設定開始投資年齡：30歲 本金：100萬 投資標的：台股市值型ETF（0050、06208） 每月額外投入：不投入

先算出投資標的年化報酬率，以歷史年化報酬率來看（從2012年7月17日至2025年9月18日貼文這天止），兩檔ETF的年化報酬率（含股息再投入）分別是：0050－15.89%、006208－15.83%

但不要太樂觀，保守抓10%的年化報酬率來算，假設30歲時投入100萬在10%年化報酬率下，25年後突破1000萬，55歲就能達成。

重點是過程中沒有再投入額外本金，只有股息再投入，就可以有這樣成效，如果再積極一點，除了本金100萬，再加上每月固定投入1萬，時間縮短到17年，47歲就能看到千萬。

更何況，如果使用真實的歷史報酬率（15%以上）加上每月再投入更多的錢，達成的速度會更快。

股市高點還能投資嗎？

很多人會擔心「現在股市不是很高嗎？這樣進場不會太危險？」還記得2016年我陪朋友去開戶，當時台股9000多點，證券主管提醒我們「現在接近歷史高點，要謹慎進場！」結果到了2025年，台股已經漲了將近3倍。

如果因為怕高點不敢進場、甚至退出市場，就會錯過這段資產翻倍的機會。重點不是現在高不高，而是願不願意持續投資。因為今天的高點，未來回頭看，可能是很好的買點。

萬一遇到大跌？

2022年初，我買入006208的價格是82.45元，之後漲到當時歷史高點85.70元，結果好景不常，遇到烏俄戰爭，價格一路下殺到55.50元。

我有個朋友跟我一樣買在82元，但跌破80他就立刻賣掉，而我則選擇一路持續買進，儘管後面價格有彈回來，他也不敢買，因為怕只是一時反彈、還會再下去，結果他是對的！中間一度回彈到70.40元，接著繼續探底。

但直到製作貼文這天（2025年9月18日）006208已經來到132.75元!

朋友因為一直不敢進場，現在得花更多錢才能買回來，所以大跌不是可怕的事，只要－

準備好緊急預備金 有基本的保險保障 清楚自己在買什麼

大跌反而是財富翻盤的機會。

另外，也別忘了本業收入，投資固然重要，但在存到千萬資產之前本業收入和持續投資更重要。

單純靠投資致富不是不可能，只是非常困難，唯有「增加收入→提高儲蓄率→投入股市→讓錢滾錢」才能真正加速累積財富。

當有了千萬後，就能更有選擇權、有余裕不必因為錢而被迫出賣自由。

最後回到一開始的問題，如果現在30歲，手上只有100多萬甚至更少，才正要開始存股，有辦法在退休前達到1000萬嗎？我的答案是「只要願意現在開始，永遠都來得及」。

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。