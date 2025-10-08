快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

2008年開始只買0050因為只求「睡得著」！施昇輝曝光會賣出0050的原因

聯合新聞網／ 樂活分享人生
施昇輝2008年開始只買0050，他說不是眼光準，而是想「和大盤績效相同、能睡得著」。中央社
施昇輝2008年開始只買0050，他說不是眼光準，而是想「和大盤績效相同、能睡得著」。中央社

我買0050的理由

我2008年開始只買0050，不是我有先見之明，知道2023-2025年它的報酬率非常驚人。我當時只求「和大盤績效相同」、只求「睡得著覺」。

很多人（包括很多投資達人）都是看到0050近幾年的高報酬率才開始買。但是如果大盤未來從絢爛歸於平靜，大家會不會因0050報酬率衰退而賣掉，去追求其他報酬率更高的ETF（或個股）？你若這樣想，你就是其實並不真正了解0050。

就算大盤下跌，我也會繼續持有0050，不是因為它不會跌，而是如果只是短期回檔，賣掉0050或許就買不回來了。如果台股真的步入空頭，0050解套的機會也一定大於絕大多數的個股。

我賣0050的理由

我認為房子的保值性勝過股票，所以我賣了很多0050去買房子，當然這也讓我錯過了0050完整的漲幅。

我現在除了0056，還是有很多0050，大家千萬別誤會了。不過，0056佔的比例確實比0050多，因為我已退休，沒有固定收入，拿0056的股息來花，我覺得很安心。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 市值型 ETF 0056元大高股息 季配息

延伸閱讀

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

幫女兒存股半年…0050漲30％、美債跌9％ 笑：債蛙靈壓還在嗎？

怕台股高點…那就買00919、0056、00878！清流君：可以幫你「分散獲利」

相關新聞

30歲才存0050、006208...退休前能存千萬？達人試算100萬本金：47歲就有望

快30歲才才開始存股，還有可能在65歲退休前累積到千萬資產嗎？其實只要方法正確，千萬資產其實比想像得快就能到手！

2008年開始只買0050因為只求「睡得著」！施昇輝曝光會賣出0050的原因

我買0050的理由 我2008年開始只買0050，不是我有先見之明，知道2023-2025年它的報酬率非常驚人。我當時只求「和大盤績效相同」、只求「睡得著覺」。 很多人（包括很多投資達人）

怕台股高點…那就買00919、0056、00878！清流君：可以幫你「分散獲利」

理財型創作者「清流君」近日在臉書發文開玩笑寫下：「如果你怕台股高點、想要分散，那就買高股息00919、0056、00878，可以幫你分散獲利。」一句反諷式的貼文，立刻引起網友暴動，不少人差點信以為真。

幫女兒存股半年…0050漲30％、美債跌9％ 笑：債蛙靈壓還在嗎？

不少父母想替孩子提前布局未來財富，有人選擇高股息ETF，有人買黃金、基金，但這位網友選擇最經典的「股債平衡」路線——幫女兒同時買進0050與美債ETF00931B，希望兼顧報酬與風險。結果半年多過去，

科技股領軍美股台股創高！00662、009800有跟上？懶錢包：QQQ仍是最優選

美股四大指數，道瓊工業指數、標普500指數、納斯達克指數和費城半導體指數，在台灣知名度都很高。如果想簡單用一檔標的買下全美國、貫徹指數化投資，那麼代表大型股表現、成分股市值涵蓋美股市場約85％的S&P500相關ETF會是好選擇。其他三大指數成分股市值的涵蓋度，代表性相較之下就沒那麼足夠。

媽抱怨00919績效不好羨慕他人的0050！倆男傻眼：無任何風險的定存最好

媽媽開始抱怨00919 這次中秋返鄉，我媽一臉興奮地跟我說：「你表妹之前買分割的0050，從四十幾漲到六十耶！」 我心裡默默翻白眼：又來了！看到別人股票漲，就開始心癢癢。 還記得今年過年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。