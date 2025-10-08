2008年開始只買0050因為只求「睡得著」！施昇輝曝光會賣出0050的原因

我買0050的理由

我2008年開始只買0050，不是我有先見之明，知道2023-2025年它的報酬率非常驚人。我當時只求「和大盤績效相同」、只求「睡得著覺」。

很多人（包括很多投資達人）都是看到0050近幾年的高報酬率才開始買。但是如果大盤未來從絢爛歸於平靜，大家會不會因0050報酬率衰退而賣掉，去追求其他報酬率更高的ETF（或個股）？你若這樣想，你就是其實並不真正了解0050。

就算大盤下跌，我也會繼續持有0050，不是因為它不會跌，而是如果只是短期回檔，賣掉0050或許就買不回來了。如果台股真的步入空頭，0050解套的機會也一定大於絕大多數的個股。

我賣0050的理由

我認為房子的保值性勝過股票，所以我賣了很多0050去買房子，當然這也讓我錯過了0050完整的漲幅。

我現在除了0056，還是有很多0050，大家千萬別誤會了。不過，0056佔的比例確實比0050多，因為我已退休，沒有固定收入，拿0056的股息來花，我覺得很安心。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。