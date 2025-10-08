怕台股高點…那就買00919、0056、00878！清流君：可以幫你「分散獲利」

理財型創作者「清流君」近日在臉書發文開玩笑寫下：「如果你怕台股高點、想要分散，那就買高股息00919、0056、00878，可以幫你分散獲利。」一句反諷式的貼文，立刻引起網友暴動，不少人差點信以為真。

清流君發文後，底下留言還附上「2025年高股息ETF全解析」影片連結，強調這是反串。不過許多網友一開始沒看清楚，以為他真的在推高股息ETF，紛紛留言表示「害我認真了28秒」、「以為你帳號被盜」。

不少人看出清流君的幽默，留言直呼「這反串超好笑」、「傷害很低但侮辱性極強」、「殺人誅心啊」、「好一個分散獲利」。也有理性派補充：「高股息ETF確實適合部分穩健族群，但要搞清楚報酬結構」、「投資不能只看配息，要看整體報酬」。

另一派網友則明顯中槍，留言氣氛偏向自嘲：「我真的差點下單XD」、「這是在搞笑吧」、「韭菜製造文」、「害我認真了說」、「反串要註明啊！」也有長期觀察者表示：「幾個高股息粉專開始信仰崩盤了」、「說好的累積張數、越便宜越買呢？」甚至有人貼出績效表，指出「00919、00878、00929報酬率都慘淡」，引發更多投資反思。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。