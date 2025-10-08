玉山證券推出「ETF投資策略」新功能 打造專屬投資配置

為協助投資新手與年輕族群輕鬆邁出ETF理財第一步，玉山證券於官網及行動APP推出全新「ETF投資策略」功能，投資人可透過玉山證券官方網站或A+行動下單、玉山E-Trader、玉山證券e櫃台等行動App，使用結合心理測驗的投資策略體驗服務。

玉山證券「ETF投資策略」採用內容與市場參數的動態更新機制，搭配圖像化角色結果報告與直覺式操作介面，設計7個情境問答，引導顧客探索8款代表角色，涵蓋「穩健型」、「成長型」及「特定主題」等多元投資風格，兼顧趣味性與互動性，系統依據個人風險屬性，推薦最適合的ETF組合，使用者能輕鬆理解投資風格並提升互動參與感。

ETF具備分散風險、多元投資、交易靈活與成本低廉等優勢，為投資人資產配置的熱門選擇之一。根據投信投顧公會資料統計，截至2025年7月，台灣ETF資產規模持續擴大，受益人數達1,533萬，占投資人總數約37%。不過，面對接近300檔的台股ETF商品，該怎麼選擇適合自身的投資組合，一直是投資人的一大挑戰，「ETF投資策略」功能可協助新世代投資人快速找到專屬配置，成為累積資產的新起點，玉山證券鼓勵更多年輕投資人提早認識理財、有紀律的投資累積財富，推動「人人都能投資」的普惠金融願景。

玉山證券深耕數位金融、打造智能投資生態圈，同時回應金融市場年輕化需求，致力提供更全面、多元的投資服務體驗，陪伴客戶穩健理財。即日起，使用玉山證券「ETF投資策略」功能並完成測驗，即可參加抽獎活動，使用者只需將測驗結果角色圖片，分享至玉山證券官方Facebook粉絲專頁貼文底下留言並標註一位好友，即有機會獲得7-11禮券200元。詳情可關注玉山證券FB粉絲專頁

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。