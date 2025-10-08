這檔黃豆 ETF 逆勢抗跌 法人如此展望

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口S&P黃豆ETF(00693U)近期反彈後呈區間整理，今(8)日早盤在平盤之上相對抗跌。街口投信展望第4季黃豆走勢表示，美國農業部發布最新作物生長報告，由於過去幾週中西部大部分地區天氣極度乾旱，市場的焦點集中在玉米和黃豆的最新品質變化。兩種作物的產量均下降一個百分點，在黃豆的部份，黃豆品質再次下降，目前有63%的作物被評為良好至極佳。另有26%的作物被評為一般，與上周持平，其餘11%的作物被評為差或極差，較上周增加1個百分點。

據UkrAgroConsult報導，預計2025/2026年度全球黃豆產量的年增率基本持平，為4.29億噸，南美產量的增幅，將彌補其他地區產量的下降；由於飼料、食品和工業領域對黃豆加工品的需求增加，推動加工量達到峰值，預計總消費量將年增3%。繼前一年的穩健成長之後，包括三大黃豆品種在內的庫存可能會收緊，而亞洲市場(東南亞、巴基斯坦、埃及、墨西哥等)消費意願增強，預計貿易量將創歷史新高。

路透社的報導，因為貿易談判陷入僵局導致出口停止，且南美競爭對手介入填補缺口，美國農民在主要銷售季節過半之際，錯失對中國大陸數十億美元的黃豆銷售機會。據兩位亞洲貿易商聲稱，大陸進口商已經預訂10月裝運的約740萬噸黃豆，主要是來自於南美，占大陸當月預計需求的95%，也預訂11月裝運的100萬噸黃豆，約占預期進口量的15%。

隨著美國《大而美法案》對45Z清潔燃料生產信貸額度進行修訂，預計國內對黃豆油的需求將會上升。該法案優先考慮美國黃豆油，限制進口廢食用油等先前主導生物燃料投入的原料。此外，美國環保署最近提出的可再生能源數量義務提案，要求在2026年和2027年將大量的生物質柴油混合到石油燃料供應中。預計到明年，美國用於生物燃料的黃豆油產量，將首次超過用於食品的產量。為了滿足日益增長的需求，全國各地紛紛興建壓榨設施，並逐漸提高國內的黃豆需求。

街口投信表示，可多留意期街口S&P黃豆(00693U)基本面供需狀態與人為政策變化，進行動態波段操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

