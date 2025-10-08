快訊

幫女兒存股半年…0050漲30％、美債跌9％ 笑：債蛙靈壓還在嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出對帳單：0050紅通通、美債綠成一片，讓股民看了笑回「幫女兒存債太早了」。中央社
不少父母想替孩子提前布局未來財富，有人選擇高股息ETF，有人買黃金、基金，但這位網友選擇最經典的「股債平衡」路線——幫女兒同時買進0050與美債ETF00931B，希望兼顧報酬與風險。結果半年多過去，對帳單讓他哭笑不得。

原PO在PTT分享投資心得，表示今年開始幫女兒存股，選擇0050與00931B各放一半，想測試股債配置的穩定性。

但從實際報酬看，0050漲幅高達30%，而美債卻慘跌近9%，原PO自嘲「債蛙的靈壓還在嗎？以後壓歲錢還是0050好了，幫債蛙QQ」。

貼出的對帳圖更讓網友笑翻：「股市噴、債市趴」，也讓「股債平衡」話題再度引起熱議。

不少網友支持原PO的用心與長線思維：有人說「定期定額台灣50就對了」、「小孩的時間最多，風險承受度無限」。也有人補充：「股債長期會交錯循環，現在債慘以後反彈才有機會平衡」。甚至有理財族認為：「幫小孩存0050是最簡單卻最有效的理財教育」。

也有一派網友直言：「幫女兒存債？太早了！」、「債是退休族才用的」、「20年後0050不知道翻幾倍了」。更有人開酸：「你女兒這麼小要抗波動幹嘛？」、「女兒有的是時間，應該ALL IN正2」。不少留言一致指出：「本金小買債沒意義，還不如集中火力在成長型資產」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 美債

