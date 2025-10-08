科技股領軍美股台股創高！00662、009800有跟上？懶錢包：QQQ仍是最優選

美股四大指數，道瓊工業指數、標普500指數、納斯達克指數和費城半導體指數，在台灣知名度都很高。

如果想簡單用一檔標的買下全美國、貫徹指數化投資，那麼代表大型股表現、成分股市值涵蓋美股市場約85％的S&P500相關ETF會是好選擇。其他三大指數成分股市值的涵蓋度、代表性相較之下就沒那麼足夠。

然而有些投資人不愛複委託、不愛海外券商、覺得操作很複雜、英文難理解，或是有其他需求，例如股票質押、財力證明等等，那麼可以考慮在台灣ETF市場上的富邦納斯達克（00662）或中信納斯達（009800）。

富邦納斯達克（00662）、中信納斯達（009800）簡介

00662於2016年6月3日成立、17日上市，發行價格20元，追蹤的是納斯達克100指數，每年12月進行成分股的審核與調整，不進行收益分配。

009800於2025年1月20日成立，2月11日上市，發行價格10元，追蹤的是納斯達克100指數，每年12月進行成分股的審核與調整，每年11月配息一次。

指數以在美國納斯達克的納斯達克Global Select或納斯達克Global掛牌交易股票為母體，經流動性篩選，且不能有破產先例，排除金融股後，依市值排序選前100名作為成分股，以市值加權計算權重。單一成分股上限15％，前5大上限40％，其餘成分股上限4.4％，每年3、6、9、12月進行權重再平衡。

指數基本上是選入納斯達克交易所中市值最大的前100家非金融企業，裡面正好涵蓋了這些年炙手可熱的科技怪獸，包括輝達、蘋果、微軟、Google等等巨頭。

不過納斯達克100指數更像是主題式選股，持股偏重科技類，並非全市場，不屬於指數化投資。

至於兩檔台版QQQ，00662上市9年多了，是目前海外股票型ETF規模王，股東平均持有的金額可是超過百萬元。

009800則是今年才加入，比較可惜的是身為挑戰者，經理費只是持平，保管費雖然略低一些，但就算未來破100億元，差距也就0.06％，何況配息會增加成本。以目前規模的差距來看，總費用率能不能贏00662要打個問號。

00662、009800投資價值

年化報酬率18.34％

009800今年才掛牌，數據空空的很正常，先以00662為主，另外為了有比較基準，多找來代表美國大型股表現的00646當對照。

不論最近一年、三年、五年的報酬率，或成立以來18.34％的年化報酬率，都反映了在美股大多頭的十年，科技股比整體市場更具爆發力。

雖然美股近年也有遇上多場風雨，例如疫情、戰爭、通膨和關稅等等，不過反彈的速度都相當快，指數不斷創新高。

但是過去的美好不代表未來能夠複製，以QQQ為例，2000年到2002年的網路泡沫，最大跌幅是80％以上；2008年金融海嘯，跌最深時超過70％。如果在2000年高點買入，可是會被套牢15年。

在納斯達克100輝煌的當下，也不能輕忽歷史給我們的教訓。

指數成分股

納斯達克交易所作為美國新創企業的搖籃，這十多年真是大出風頭，從早期FAANG尖牙股，到前幾年的MAMAA，再到近期的Magnificent 7「七巨頭」（七騎士），之後又隨著博通的暴漲，Batmmaan成為全球矚目的焦點。

這八間企業同時也是美股市值前八大，影響力極大。而這些引領時代的頂尖企業，納斯達克100指數全都有，也是在明星企業瘋狂漲幅的推升下，相關ETF能交出傲人的成績單。

FAANG：Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google MAMAA：Meta、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon Magnificent 7：Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、NVIDIA、Tesla Batmmaan：Broadcom、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、NVIDIA、Tesla

不只科技股

說到納斯達克100指數，許多人的第一印象就是科技股，把美國頂尖的科技公司一次打包。不過其實指數是有明確排除金融股，但可沒說專挑科技股。

觀察00662和009800的成分股產業分佈可以發現，他們並不是100％純科技的ETF，也是有包含其他產業，約有三四成屬於傳產，納斯達克100的科技濃度相對高，但也不只有科技股。

當然，產業類型有時候無法如實反映企業真實的樣貌，例如亞馬遜、特斯拉會被歸類在非必需消費品，Meta、Netflix和Google是通訊服務。

總結

選擇00662、009800很方便...代價是什麼？

QQQ總費用率僅0.2％（QQQM為0.15%），指數追蹤能力更好。

富邦投信統計，含息的00662成立9年多，落後不含息的納斯達克100指數快25％，算上股息差更大。如果可以直接買QQQ或QQQM更好。

主題式策略投資、不是純大盤

納斯達克100指數排除金融股，同時電子股的比重相對高，屬於一種主題式策略。儘管收錄了當今最熱門、市值最大的科技8巨頭，但101檔持股市值佔美國全市場並不算高，產業也有缺失，加上少了紐約交易所（NYSE）的股票，不屬於指數化投資、被動投資的選擇。

如果只選一檔代表美國市場，S&P500相關ETF或VTI這種全市場標的，更適合作為一般人的核心持股。

QQQ過去十多年的成績無比耀眼，只是也曾有過-80％、套牢15年的歷史，下手前務必瞭解它的選股策略，想清楚再開始。

