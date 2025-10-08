聽新聞
媽抱怨00919績效不好羨慕他人的0050！倆男傻眼：無任何風險的定存最好
媽媽開始抱怨00919
這次中秋返鄉，我媽一臉興奮地跟我說：「你表妹之前買分割的0050，從四十幾漲到六十耶！」
我心裡默默翻白眼：又來了！看到別人股票漲，就開始心癢癢。
還記得今年過年，她才問我：「高股息ETF是什麼啊？」
年中時，又興沖沖地說她跟阿姨們都買了00919、00878，嘴裡還念念有詞：「每季都能領利息，好安心」
結果才隔沒多久，九月大盤一漲，高股息ETF沒什麼動靜，她馬上又覺得「這個好像沒賺頭」。
老實說，我真的很不懂我媽。
她總是只聽朋友的、親戚的、鄰居的，偏偏不太聽自己的孩子。
而且永遠想著「股票要一直漲」，卻又不想承擔「風險」。
看到指數漲得漂亮，就忘了今年四月那波大跌時自己多焦慮。
但或許這就是投資裡最難的部分吧！
不是挑對股票，而是管好那顆容易被「別人賺錢故事」牽著走的心。
從我媽的三心二意就知道，0050跟0056沒有哪一個比較好，不用承擔任何風險的定存最好...(無言)
