媽抱怨00919績效不好羨慕他人的0050！倆男傻眼：無任何風險的定存最好

聯合新聞網／ 倆男慢富生活
0050與00919沒有對錯，能不能守得住才是差別。真正的關鍵，是誰能熬過市場的情緒波動。中央社
媽媽開始抱怨00919

這次中秋返鄉，我媽一臉興奮地跟我說：「你表妹之前買分割的0050，從四十幾漲到六十耶！」

我心裡默默翻白眼：又來了！看到別人股票漲，就開始心癢癢。

還記得今年過年，她才問我：「高股息ETF是什麼啊？」

年中時，又興沖沖地說她跟阿姨們都買了00919、00878，嘴裡還念念有詞：「每季都能領利息，好安心」

結果才隔沒多久，九月大盤一漲，高股息ETF沒什麼動靜，她馬上又覺得「這個好像沒賺頭」。

老實說，我真的很不懂我媽。

她總是只聽朋友的、親戚的、鄰居的，偏偏不太聽自己的孩子。

而且永遠想著「股票要一直漲」，卻又不想承擔「風險」

看到指數漲得漂亮，就忘了今年四月那波大跌時自己多焦慮。

但或許這就是投資裡最難的部分吧！

不是挑對股票，而是管好那顆容易被「別人賺錢故事」牽著走的心。

從我媽的三心二意就知道，0050跟0056沒有哪一個比較好，不用承擔任何風險的定存最好...(無言)

◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

