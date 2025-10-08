第一金 ETF 00981B 10/21前入手參與配息

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告，投資人10月21日前買進且持有，立即參與第一金優選非投債ETF10月配息，這次配息發放日訂於11月14日，第一金優選非投債ETF提供每月收益分配機制。

美國重新進入寬鬆貨幣循環，9月聯準會宣布降息1碼，聯準會政策在因應就業數據轉弱，FedWatch利率期貨數據顯示，10月、12月分別有高達89%及68%持續降息機率，今(2025)年底前預估有2碼降息空間，基準利率有機會降至3.5%至3.75%間，明(2026)年還有進一步降息空間。

第一金優選非投債ETF經理王心妤指出，美國利率政策轉折，市場對於未來半年貨幣市場仍有高降息預期，持續降息資金寬鬆，有助信用資產後市表現，加上現階段美國企業表現仍展現韌性，高盛預估今、明年標普500企業獲利成長率分別高達7%及10%，獲利穩健支撐信用體質，研判預防性降息環境有利非投資等級債券後市表現。

10月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，10月除息訂在10月22日，投資人宜把握10月21日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。