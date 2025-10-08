00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日

今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可能完成這個目標的說。

看了一下股東持股分級，目前00878總受益人數約170萬，200張以上的人約4600人，所以我算是00878持股排名前0.27%的股東了。存00878已將邁入第五年，股息總額近80萬，我肯定是會繼續持有、持續累積張數的。

完成這個200張00878的階段任務之後，下個目標也跟大家分享過了，就是全力買0056讓月配現金流更平均，本來也是預計明年開始存0056，但現在可以提早2-3個月開始了，今年預計剩下的股息總額還有近15萬，應該可以買個4張左右。

近期00878的漲幅也還算OK，本季股息我自己覺得持平配0.4的機會應該比較高，因為隔壁棚的0056都持平配發，所以配息相對保守的00878應該不會拉高配息太多，且降低配息的效果在上一季來看是有益處的。

如果持平配0.4的話，以00878目前股價區間也有年化殖利率約7.5%上下，很符合高股息該有的調性，穩穩的配息股價也穩穩往上漲是最好的。

00878今年最後一季的配息我應該可以領至少8萬沒問題，也是單季領息的最高紀錄，而且金額比上一季整整多出一萬，這也是我一直在分享的觀念，配息下降沒關係，你可以提升整體張數維持甚至超過過去配息總額。

今年的我豐盛有餘，存股及人生之路上都完成許多目標，這是股息現金流給我的底氣，讓我在投資及人生上都能夠游刃有餘，我想這就是除了帳面報酬之外，存股帶給我最大的價值了吧。

