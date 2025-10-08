快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥今年提前達成200張00878目標，累積股息近80萬，單季領息上看8萬，創下個人新高紀錄。本報資料照片
存股哥今年提前達成200張00878目標，累積股息近80萬，單季領息上看8萬，創下個人新高紀錄。本報資料照片

＊原文發文時間為10月7日

今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可能完成這個目標的說。

看了一下股東持股分級，目前00878總受益人數約170萬，200張以上的人約4600人，所以我算是00878持股排名前0.27%的股東了。存00878已將邁入第五年，股息總額近80萬，我肯定是會繼續持有、持續累積張數的。

完成這個200張00878的階段任務之後，下個目標也跟大家分享過了，就是全力買0056讓月配現金流更平均，本來也是預計明年開始存0056，但現在可以提早2-3個月開始了，今年預計剩下的股息總額還有近15萬，應該可以買個4張左右。

近期00878的漲幅也還算OK，本季股息我自己覺得持平配0.4的機會應該比較高，因為隔壁棚的0056都持平配發，所以配息相對保守的00878應該不會拉高配息太多，且降低配息的效果在上一季來看是有益處的。

如果持平配0.4的話，以00878目前股價區間也有年化殖利率約7.5%上下，很符合高股息該有的調性，穩穩的配息股價也穩穩往上漲是最好的。

00878今年最後一季的配息我應該可以領至少8萬沒問題，也是單季領息的最高紀錄，而且金額比上一季整整多出一萬，這也是我一直在分享的觀念，配息下降沒關係，你可以提升整體張數維持甚至超過過去配息總額。

今年的我豐盛有餘，存股及人生之路上都完成許多目標，這是股息現金流給我的底氣，讓我在投資及人生上都能夠游刃有餘，我想這就是除了帳面報酬之外，存股帶給我最大的價值了吧。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 季配息 ETF

延伸閱讀

華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

鬼故事…AI神話要破滅、甲骨文虧1億美元？狄驤：Dell已給出關鍵答案

相關新聞

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日 今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日 昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。 今天他用實際的例子來說明： 「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

只要你懂定期定額指數，其實已經贏過很多人了。 最近特別有感，台股加權指數4月從22000跌到17000，誰在那時就想得到台股可以上27000，但定期定額指數投資人沒想那麼多，反而可以賺到這一整段

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾...

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、...

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。