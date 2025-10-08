快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球創新主動式ETF（00988A）初擬區域配置（資料來源：統一投信）
統一全球創新主動式ETF（00988A）初擬區域配置（資料來源：統一投信）

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、亞市場的ETF不同，00988A初擬布局將涵蓋歐洲，以「美國主旋律、亞洲副旋律、歐洲和聲」的三重奏，打造跨越歐美亞的創新合奏曲。

募集期間，每股發行價為新台幣10元，每張1萬元即可入手，透過統一投信線上申購，享0手續費，保管銀行為元大銀行。

美國長期為全球創新生態鏈的中樞，AI、雲端、半導體、資源、金融創新等關鍵產業，群聚矽谷與華爾街，形成全球資金舞台的焦點。00988A初步規劃以美國占比55%作為核心配置，直接坐收全球創新企業的成長紅利，讓「美國主旋律」為投資組合注入磅礡張力。

亞洲則是全球供應鏈的命脈，00988A初擬布局中國大陸與香港9%、台灣7%、日韓各6%、印度2%，合計占比30%為副旋律。歐洲創新產業近年蓬勃發展，例如：德國萊茵金屬在國防工業技術持續突破，西門子能源則於再生能源、電網轉型領域穩居領導地位，這些代表性企業顯示歐洲是新一波創新浪潮的重鎮。有鑑於目前的ETF較少著墨歐洲，00988A擬納入歐洲，包含德國11.5%、法國2.5%、英國1%，歐洲總占比達15%，更能提升配置的豐富性。

統一投信表示，00988A選股採「金三角策略」，涵蓋顛覆式、漸進式與擴展式三類創新，並運用「霸主× 新星」的雙引擎配置，鎖定六大創新主軸選股，包括：AI基建、軟硬體、資源、消費、金融等創新，一檔主動式ETF就可擁抱全球創新機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

延伸閱讀

出席大陸台商秋節活動 邱垂正：讓善意成為兩岸交流的主旋律

創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

MLB／隊友狂喊MVP！大谷感謝真美子、女兒：很多人在支持著我

烤肉控注意！新北中秋連假開放6大河濱烤肉區　爽烤12小時不怕被趕

相關新聞

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日 今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日 昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。 今天他用實際的例子來說明： 「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

只要你懂定期定額指數，其實已經贏過很多人了。 最近特別有感，台股加權指數4月從22000跌到17000，誰在那時就想得到台股可以上27000，但定期定額指數投資人沒想那麼多，反而可以賺到這一整段

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾...

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、...

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。