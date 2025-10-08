金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、亞市場的ETF不同，00988A初擬布局將涵蓋歐洲，以「美國主旋律、亞洲副旋律、歐洲和聲」的三重奏，打造跨越歐美亞的創新合奏曲。

募集期間，每股發行價為新台幣10元，每張1萬元即可入手，透過統一投信線上申購，享0手續費，保管銀行為元大銀行。

美國長期為全球創新生態鏈的中樞，AI、雲端、半導體、資源、金融創新等關鍵產業，群聚矽谷與華爾街，形成全球資金舞台的焦點。00988A初步規劃以美國占比55%作為核心配置，直接坐收全球創新企業的成長紅利，讓「美國主旋律」為投資組合注入磅礡張力。

亞洲則是全球供應鏈的命脈，00988A初擬布局中國大陸與香港9%、台灣7%、日韓各6%、印度2%，合計占比30%為副旋律。歐洲創新產業近年蓬勃發展，例如：德國萊茵金屬在國防工業技術持續突破，西門子能源則於再生能源、電網轉型領域穩居領導地位，這些代表性企業顯示歐洲是新一波創新浪潮的重鎮。有鑑於目前的ETF較少著墨歐洲，00988A擬納入歐洲，包含德國11.5%、法國2.5%、英國1%，歐洲總占比達15%，更能提升配置的豐富性。

統一投信表示，00988A選股採「金三角策略」，涵蓋顛覆式、漸進式與擴展式三類創新，並運用「霸主× 新星」的雙引擎配置，鎖定六大創新主軸選股，包括：AI基建、軟硬體、資源、消費、金融等創新，一檔主動式ETF就可擁抱全球創新機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。