台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾，截至10月3日止，整體台股原型ETF受益人數周增23307人，來到11,199,878人，進一步觀察受益人數周增前十名的產品，以市值型、高股息和科技型為主，其中周增餘千人的產品包括元大台灣50(0050)、國泰台灣領袖50(00922)、元大高股息(0056)、富邦科技(0052)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)及野村臺灣新科技50(00935)。

財富管理專家表示，受惠於AI題材持續熱炒，加上關稅不確定性降低，以及美股表現走強的激勵帶動下，近日台股表現強勢，也吸引投資人透過台股ETF來參與行情。細探近一周人數增加較多的台股ETF類型含括市值、科技與高息。鑒於近期台股行情主要由科技權值股領軍，因此市值型ETF可說是投資人最易參與台股行情的管道，而對於科技題材有更明顯偏好的投資者，則可透過科技ETF來把握。不過隨著股市屢創新高下，投資上居安思危的心態亦不可少，也建議投資人可適度搭載高股息ETF來做平衡投資組合風險，像是於金融股佈局比重較高的高息ETF，既能以此增添產業布局的多元性，並廣納收益來源，穩健投資。

群益台灣精選高息 (00919)經理人謝明志表示，在AI產業向上發展趨勢不變及企業營運表現強勁的支持下，台股多頭格局有望延續，但仍不排除大盤或有因獲利了結目的而帶來的高檔震盪情境，其中ETF除可擁股息，長線看來又有潛在的價差空間可期，投資人不妨透過高息ETF來介入台股，在策略上可透過逢低分批進場，逐步累積資產。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹指出，從經濟面來看，主計處上修全年GDP年增率至4.45%，明年預估為2.81%，顯示經濟在出口與內需的共同支撐下維持正向，出口高度集中於AI伺服器、先進製程半導體及高階電子零組件，成為推動成長的主要動能。AI產業鏈需求延續，加上先進製程持續提升市佔，進而推升企業獲利在2026年仍具成長潛力，此外，境內資金回流搭配聯準會降息所帶來的寬鬆效果，有助資金動能延續。故整體而言對於台股後市仍正向看待，投資人亦不妨透過台股市值型ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。