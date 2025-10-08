快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF受益人數近一周增加前十強(資料來源：CMoney)
台股ETF受益人數近一周增加前十強(資料來源：CMoney)

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾，截至10月3日止，整體台股原型ETF受益人數周增23307人，來到11,199,878人，進一步觀察受益人數周增前十名的產品，以市值型、高股息和科技型為主，其中周增餘千人的產品包括元大台灣50(0050)、國泰台灣領袖50(00922)、元大高股息(0056)、富邦科技(0052)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)及野村臺灣新科技50(00935)。

財富管理專家表示，受惠於AI題材持續熱炒，加上關稅不確定性降低，以及美股表現走強的激勵帶動下，近日台股表現強勢，也吸引投資人透過台股ETF來參與行情。細探近一周人數增加較多的台股ETF類型含括市值、科技與高息。鑒於近期台股行情主要由科技權值股領軍，因此市值型ETF可說是投資人最易參與台股行情的管道，而對於科技題材有更明顯偏好的投資者，則可透過科技ETF來把握。不過隨著股市屢創新高下，投資上居安思危的心態亦不可少，也建議投資人可適度搭載高股息ETF來做平衡投資組合風險，像是於金融股佈局比重較高的高息ETF，既能以此增添產業布局的多元性，並廣納收益來源，穩健投資。

群益台灣精選高息 (00919)經理人謝明志表示，在AI產業向上發展趨勢不變及企業營運表現強勁的支持下，台股多頭格局有望延續，但仍不排除大盤或有因獲利了結目的而帶來的高檔震盪情境，其中ETF除可擁股息，長線看來又有潛在的價差空間可期，投資人不妨透過高息ETF來介入台股，在策略上可透過逢低分批進場，逐步累積資產。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹指出，從經濟面來看，主計處上修全年GDP年增率至4.45%，明年預估為2.81%，顯示經濟在出口與內需的共同支撐下維持正向，出口高度集中於AI伺服器、先進製程半導體及高階電子零組件，成為推動成長的主要動能。AI產業鏈需求延續，加上先進製程持續提升市佔，進而推升企業獲利在2026年仍具成長潛力，此外，境內資金回流搭配聯準會降息所帶來的寬鬆效果，有助資金動能延續。故整體而言對於台股後市仍正向看待，投資人亦不妨透過台股市值型ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股商品總規模 寫新高

相關新聞

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日 今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日 昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。 今天他用實際的例子來說明： 「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

只要你懂定期定額指數，其實已經贏過很多人了。 最近特別有感，台股加權指數4月從22000跌到17000，誰在那時就想得到台股可以上27000，但定期定額指數投資人沒想那麼多，反而可以賺到這一整段

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾...

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、...

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。