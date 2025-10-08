台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日

昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。

今天他用實際的例子來說明：

「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增加到今天的335995532。總共增加了106080股。可以看出台積電股價上漲，確實會帶動0050(跟其他市值型ETF)加碼台積電。」

繼續用錯誤來解譯錯誤的說法。

0050經過這一天，持有的台積電股數增加沒錯，但這並不是因為上漲啊。是因為昨天申購0050的比申贖的股數要多（淨增14500張，1450萬股），所以不是只有台積電股數增加，所有的股票數（包括下跌的）股數都因為申購而增加。

我們用每股0050持有台積電的數量來比較就知道了。

上週末的時候，0050的發行數一共是12739000000股，也就是每股的0050持有 335889452/12739000000大約是0.02637股的台積電。

今天0050的股數增加為12753500000，也就是每股的0050持有335995532/12753500000大約是0.02635股的台積電。

不但沒像某人說的「增持」，其實反而還減少一點點（注意這裡講的是股數，台積電的市值佔比當然是增加沒錯，但那是因為股價上漲自然的增加）。當然理想上沒有其他因素，每股0050持的台積電股數應該是不變，但實際上經理人可能因為什麼原因，稍微偏了一點點，但差這麼一點點可以忽略。

實際上就是，無論成分股漲跌，只要ETF申購大於贖回，就會同時增持50檔股票，而增持的比例，當然會隨著指數的比例而不同，但那是流通市值加權，所以增持的股票和該股票總流通市值的比例是每個股票都一致，也就是說，小股票買得少，大股票買得多，因此並沒有比較會讓哪個股票上漲。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。