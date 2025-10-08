快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050會因台積電上漲而增持持股？但實際數據顯示，0050台積電持股數雖增加10萬股，卻是因申購量大於贖回所致。中央社
0050會因台積電上漲而增持持股？但實際數據顯示，0050台積電持股數雖增加10萬股，卻是因申購量大於贖回所致。中央社

＊原文發文時間為10月7日

昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。

今天他用實際的例子來說明：

「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增加到今天的335995532。總共增加了106080股。可以看出台積電股價上漲，確實會帶動0050(跟其他市值型ETF)加碼台積電。」

繼續用錯誤來解譯錯誤的說法。

0050經過這一天，持有的台積電股數增加沒錯，但這並不是因為上漲啊。是因為昨天申購0050的比申贖的股數要多（淨增14500張，1450萬股），所以不是只有台積電股數增加，所有的股票數（包括下跌的）股數都因為申購而增加。

我們用每股0050持有台積電的數量來比較就知道了。

上週末的時候，0050的發行數一共是12739000000股，也就是每股的0050持有 335889452/12739000000大約是0.02637股的台積電。

今天0050的股數增加為12753500000，也就是每股的0050持有335995532/12753500000大約是0.02635股的台積電。

不但沒像某人說的「增持」，其實反而還減少一點點（注意這裡講的是股數，台積電的市值佔比當然是增加沒錯，但那是因為股價上漲自然的增加）。當然理想上沒有其他因素，每股0050持的台積電股數應該是不變，但實際上經理人可能因為什麼原因，稍微偏了一點點，但差這麼一點點可以忽略。

實際上就是，無論成分股漲跌，只要ETF申購大於贖回，就會同時增持50檔股票，而增持的比例，當然會隨著指數的比例而不同，但那是流通市值加權，所以增持的股票和該股票總流通市值的比例是每個股票都一致，也就是說，小股票買得少，大股票買得多，因此並沒有比較會讓哪個股票上漲。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF

延伸閱讀

力積電、所羅門還能留？網看跌幅卻開酸：不如定期定額ETF

華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

相關新聞

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

＊原文發文時間為10月7日 今天買進9張00878，持股張數突破200張，目前來到201張，也算是達成存股生涯的一個小小里程碑了，達成200張的預計時程也比原先預估的快上許多，本來預計至少要明年才可

台積電（2330）上漲會帶動0050等市值型ETF加碼？Ffaarr：原因是申購比申贖多

＊原文發文時間為10月7日 昨天講到某網紅說什麼股票上漲ETF會增持股票再讓它繼續漲的事（好像永動機）。 今天他用實際的例子來說明： 「0050持有台積電的股數從原來的335889452，增

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

只要你懂定期定額指數，其實已經贏過很多人了。 最近特別有感，台股加權指數4月從22000跌到17000，誰在那時就想得到台股可以上27000，但定期定額指數投資人沒想那麼多，反而可以賺到這一整段

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

近日台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，連創歷史新高，10月7日飛越27,000點關卡，連帶台股ETF買氣也是強強滾...

金三角策略 這 ETF 布局跨美亞歐三股市

統一投信將於10月15至17日募集旗下第二檔主動式ETF─統一全球創新主動式ETF（00988A），與市面上多數聚焦美、...

他00687B虧1成⋯看0050狂漲「想換掉債券」 眾人勸勿追高殺低

有網友在Dcard發文表示，自己一半資金投入00687B美國債券ETF，目前虧損約11%；另一半資金配置於0050台灣50，則已獲利26%。眼看台股不斷創高，他陷入兩難，猶豫是否要認賠賣出部分美債轉投資0050，或繼續等待降息帶來的反彈。該提問引來網友熱烈討論，意見分歧，但大多提醒不要因短期漲跌而改變長期策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。