黃金ETF擁六大利多 外資目標價最高至6,000美元

在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人，帶動期元大S&P黃金正2（00708L）報酬率成為唯一破百的ETF，且外資持續看好黃金表現，上調目標價最高至6,000美元，法人認為，此際投資黃金ETF具備六大利多。

美國政府關門，加上俄烏砲火猛烈，俄羅斯飛彈與無人機愈來愈逼近波蘭邊境，北約戰機被迫升空升以確保領空安全，避險需求暢旺帶動紐約黃金期貨價格再創新高突破4,000美元大關，國內連結金價走勢的期元大S&P黃金正2與期元大S&P黃金市價皆創下新高，累計今年來市價漲幅分別為101.8%，全市場最強、後者漲幅也有44%，排行第十強。

法人分析，目前美國政府關門使通膨數據呈現真空狀態，依據最新就業數據，勞動力狀況呈現疲軟，推升10月接續降息的可能性大增，這是黃金的一大利多。第二，降息預期升溫美債殖利率走低，提升黃金吸引力。第三，美元走弱，促使資金尋求保值資產。

第四，央行持續買進全球央行儲備自美債分散至黃金，形成長期買盤支撐；同時，歐洲戰事持續白熱化，俄烏戰爭不見停火，慕尼黑機場傳出無人機入侵，再度引爆歐洲緊張神經，皆有利黃金持續上漲表現。

第五，黃金技術面強勢突破多頭趨勢明確無技術面壓力，雖然黃金價格愈漲愈高，但是外資投行仍看好未來上檔空間，高盛表示若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升至每盎司5,000美元；小摩則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價將上看6,000美元/盎司，如以目前價位來看還有五成的漲幅空間。

第六，黃金ETF獲利免證所稅，法人表示，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券APP下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅，是完全不會有稅務問題的黃金投資管道。相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。