快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

黃金ETF擁六大利多 外資目標價最高至6,000美元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人。（彭博資訊）
在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人。（彭博資訊）

在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人，帶動期元大S&P黃金正2（00708L）報酬率成為唯一破百的ETF，且外資持續看好黃金表現，上調目標價最高至6,000美元，法人認為，此際投資黃金ETF具備六大利多。

美國政府關門，加上俄烏砲火猛烈，俄羅斯飛彈與無人機愈來愈逼近波蘭邊境，北約戰機被迫升空升以確保領空安全，避險需求暢旺帶動紐約黃金期貨價格再創新高突破4,000美元大關，國內連結金價走勢的期元大S&P黃金正2與期元大S&P黃金市價皆創下新高，累計今年來市價漲幅分別為101.8%，全市場最強、後者漲幅也有44%，排行第十強。

法人分析，目前美國政府關門使通膨數據呈現真空狀態，依據最新就業數據，勞動力狀況呈現疲軟，推升10月接續降息的可能性大增，這是黃金的一大利多。第二，降息預期升溫美債殖利率走低，提升黃金吸引力。第三，美元走弱，促使資金尋求保值資產。

第四，央行持續買進全球央行儲備自美債分散至黃金，形成長期買盤支撐；同時，歐洲戰事持續白熱化，俄烏戰爭不見停火，慕尼黑機場傳出無人機入侵，再度引爆歐洲緊張神經，皆有利黃金持續上漲表現。

第五，黃金技術面強勢突破多頭趨勢明確無技術面壓力，雖然黃金價格愈漲愈高，但是外資投行仍看好未來上檔空間，高盛表示若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升至每盎司5,000美元；小摩則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價將上看6,000美元/盎司，如以目前價位來看還有五成的漲幅空間。

第六，黃金ETF獲利免證所稅，法人表示，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券APP下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅，是完全不會有稅務問題的黃金投資管道。相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

金價攻上4000美元創新高 深圳水貝、香港湧現購金人潮

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

偷走妻子10兩金塊再謊報案指住家遭竊害警忙半天...男子遭法辦

相關新聞

黃金ETF擁六大利多 外資目標價最高至6,000美元

在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人，帶動期元大S&P黃金正2（00708L）報酬率成為唯一破百...

台股原型ETF 買氣旺

台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，昨（7）日飛越27,000點關卡，續創歷史新高，連帶台股ETF買氣也是強強滾，截...

陸股市值型ETF商品 搶鏡

美中關係趨於和緩，加上中國「反內卷」政策效果逐步顯現，市場投資情緒明顯改善。法人指出，在政策持續發力下，陸股有望穩步回升...

市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF...

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolan

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。