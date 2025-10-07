快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

陸股市值型ETF商品 搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美中關係趨於和緩，加上中國「反內卷」政策效果逐步顯現，市場投資情緒明顯改善。法人指出，在政策持續發力下，陸股有望穩步回升，後市表現仍具支撐，建議投資人可採取分批布局中國市值型ETF，參與後續反彈行情。

觀察近一個月績效，陸股市值型ETF表現亮眼，其中群益深証中小（00643）大漲11.9%，居各檔之冠；富邦深100與富邦中証500亦上漲約8%至9%；至於元大MSCI A股、富邦上証、國泰中國A50與元大上證50，漲幅介於1.8%至4.9%。若進一步拉長至三個月及六個月區間，整體績效普遍達雙位數成長，其中富邦深100近六月報酬率高達39.5%，表現最為突出。

群益深証中小經理人洪祥益指出，中國經濟轉型持續進行中，當中又以AI產業發展與晶片自主研發最受矚目，而中國本土AI自主科技產業也已取得明顯進展，近期亦可見內、外資同步加碼中國股市，進而推升科技類股走揚，當中中小型科技股表現活躍。

後市來看，洪祥益認為，在前述政策方針未變，市場也預期「十五五」規劃將延續支持力度，科技創新仍將是核心之一，故在政策利多加持之下，有利於科技相關新興產業發展，其中，科技股占比達六成的中小企業100指數，成分股包含AI、電動車、新能源等重點產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來把握行情。

富邦中証500（00783）ETF經理人陳双吉表示，近期中國股市資產展現出高度韌性，其中高科技相關板塊表現領先，反內卷、AI及半導體成為市場交易主線。中美關稅豁免延長至11月10日，有助於穩定投資人情緒，加上官方財政與貨幣政策同步發力，推動經濟結構與收入分配持續調整，為科技產業注入成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字

中國、科技主題 聚光

港股衝上27000點 創4年新高 10月開門紅有2大主因

相關新聞

黃金ETF擁六大利多 外資目標價最高至6,000美元

在美債價值動搖下，成為最具避險價值的商品—黃金，今年表現驚人，帶動期元大S&P黃金正2（00708L）報酬率成為唯一破百...

台股原型ETF 買氣旺

台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，昨（7）日飛越27,000點關卡，續創歷史新高，連帶台股ETF買氣也是強強滾，截...

陸股市值型ETF商品 搶鏡

美中關係趨於和緩，加上中國「反內卷」政策效果逐步顯現，市場投資情緒明顯改善。法人指出，在政策持續發力下，陸股有望穩步回升...

市值型ETF規模破兆元 這檔今年遽增逾七成、成交爆量

台股自9月以來不斷創下新高，加權指數7日再度強漲1.68%收在27,211.95點，寫下歷史新高紀錄，連帶讓市值型ETF...

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

美國聯準會（Fed）今年9月重啟降息循環，正式宣告全球進入新一輪的貨幣寬鬆週期，市場資金流向與資產定價迎來新格局。在此利率下行的趨勢中，如何尋找兼具穩定收益與資本利得潛力的標的，成為投資人當前的首要課

0050創新高若回到分割前…約股價246.6元！竹軒：堅持都在市場內的被動投資者

「暴漲暴跌是一對兄弟。這是個永恆的法則：每次證券市場中的崩盤和潰散都以暴漲為前導，而每一次的暴漲都以崩盤收尾。」－－「投機大王」安德烈·科斯托蘭尼（André Bartholomew Kostolan

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。