陸股市值型ETF商品 搶鏡

美中關係趨於和緩，加上中國「反內卷」政策效果逐步顯現，市場投資情緒明顯改善。法人指出，在政策持續發力下，陸股有望穩步回升，後市表現仍具支撐，建議投資人可採取分批布局中國市值型ETF，參與後續反彈行情。

觀察近一個月績效，陸股市值型ETF表現亮眼，其中群益深証中小（00643）大漲11.9%，居各檔之冠；富邦深100與富邦中証500亦上漲約8%至9%；至於元大MSCI A股、富邦上証、國泰中國A50與元大上證50，漲幅介於1.8%至4.9%。若進一步拉長至三個月及六個月區間，整體績效普遍達雙位數成長，其中富邦深100近六月報酬率高達39.5%，表現最為突出。

群益深証中小經理人洪祥益指出，中國經濟轉型持續進行中，當中又以AI產業發展與晶片自主研發最受矚目，而中國本土AI自主科技產業也已取得明顯進展，近期亦可見內、外資同步加碼中國股市，進而推升科技類股走揚，當中中小型科技股表現活躍。

後市來看，洪祥益認為，在前述政策方針未變，市場也預期「十五五」規劃將延續支持力度，科技創新仍將是核心之一，故在政策利多加持之下，有利於科技相關新興產業發展，其中，科技股占比達六成的中小企業100指數，成分股包含AI、電動車、新能源等重點產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來把握行情。

富邦中証500（00783）ETF經理人陳双吉表示，近期中國股市資產展現出高度韌性，其中高科技相關板塊表現領先，反內卷、AI及半導體成為市場交易主線。中美關稅豁免延長至11月10日，有助於穩定投資人情緒，加上官方財政與貨幣政策同步發力，推動經濟結構與收入分配持續調整，為科技產業注入成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。