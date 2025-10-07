快訊

台股原型ETF 買氣旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股表現勢如破竹，在科技權值股領軍之下，昨（7）日飛越27,000點關卡，續創歷史新高，連帶台股ETF買氣也是強強滾，截至10月3日止，整體台股原型ETF受益人數周增23,307人，來到11,199,878人，觀察受益人數周增前十名的產品，以市值型、高股息和科技型為主。

上周受益人增餘千人的產品包括：元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50、元大高股息、富邦科技、富邦特選高股息30、群益台灣精選高息、野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息、新光臺灣半導體30及國泰台灣科技龍頭。

財富管理專家表示，鑒於近期台股行情主要由科技權值股領軍，因此市值型ETF是投資人最易參與台股行情的管道，偏好科技題材的投資者，可透過科技ETF掌握。不過隨著股市屢創新高，投資人可搭載高股息ETF平衡投組風險，例如於金融股布局比重較高的高息ETF，既增添產業布局多元性，並廣納收益來源。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，在AI產業向上發展趨勢不變及企業營運強勁支持下，台股多頭格局有望延續，但仍不排除大盤高檔震盪情境，投資人不妨透過高息ETF介入，逢低分批進場，逐步累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

